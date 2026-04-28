UPS recule après avoir annoncé une baisse de son bénéfice au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 avril - ** L'action de la société de livraison UPS

UPS.N recule de 3,4% à environ 104,6 $ avant l'ouverture du marché

** La société annonce une baisse de 28% de son bénéfice trimestriel ajusté, après avoir réduit ses livraisons pour son principal client, Amazon.com AMZN.O , afin de se concentrer sur les expéditions à plus forte marge destinées aux entreprises du secteur de la santé et aux centres de données

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 1,07 $ au premier trimestre, contre 1,49 $ par action il y a un an

** Le chiffre d'affaires de la société au premier trimestre a reculé de 1,6% à 21,2 milliards de dollars

** UPS maintient ses prévisions d'une hausse de 1,2% de son chiffre d'affaires en 2026 et d'une marge d'exploitation ajustée d'environ 9,6%

** À la clôture d'hier, l'action UPS affichait une hausse de 9,1% depuis le début de l'année