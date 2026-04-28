 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

UPS recule après avoir annoncé une baisse de son bénéfice au premier trimestre
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 12:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 avril - ** L'action de la société de livraison UPS

UPS.N recule de 3,4% à environ 104,6 $ avant l'ouverture du marché

** La société annonce une baisse de 28% de son bénéfice trimestriel ajusté, après avoir réduit ses livraisons pour son principal client, Amazon.com AMZN.O , afin de se concentrer sur les expéditions à plus forte marge destinées aux entreprises du secteur de la santé et aux centres de données

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 1,07 $ au premier trimestre, contre 1,49 $ par action il y a un an

** Le chiffre d'affaires de la société au premier trimestre a reculé de 1,6% à 21,2 milliards de dollars

** UPS maintient ses prévisions d'une hausse de 1,2% de son chiffre d'affaires en 2026 et d'une marge d'exploitation ajustée d'environ 9,6%

** À la clôture d'hier, l'action UPS affichait une hausse de 9,1% depuis le début de l'année

Valeurs associées

AMAZON.COM
259,7000 USD NASDAQ -0,54%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
103,920 USD NYSE -3,99%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank