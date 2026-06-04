Universal Music rachète une partie de la participation de Pershing d'Ackman après l'échec d'une offre de 64 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Il convient de préciser, dans le dernier paragraphe, qu'Ackman a démissionné du conseil d'administration d'UMG afin de se consacrer à d'autres investissements) par Gianluca Lo Nostro

Universal Music Group UMG.AS a annoncé jeudi avoir racheté une partie des actions vendues par Pershing Square PSHP.L , la société de Bill Ackman, après le rejet de la proposition de rachat de la société musicale par l'investisseur milliardaire. Pershing Square cherchait à vendre environ 80,6 millions d'actions UMG dans le cadre d'un placement de nuit, espérant dégager au moins 600 millions de dollars de bénéfices sur cet investissement, ont rapporté mercredi Bloomberg News et le Wall Street Journal.

Pershing a refusé de commenter.

Le départ d'Ackman marque la fin d'une relation de cinq ans qui avait débuté avec le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire en tant qu'allié au sein du conseil d'administration et s'est terminée par une offre d'achat de 64 milliards de dollars qui a échoué. UMG, le label musical de Taylor Swift et Kendrick Lamar, a déclaré avoir racheté plus de 14 millions d'actions ordinaires dans le cadre de la cession de Pershing pour environ 250 millions d'euros (290,6 millions de dollars) au prix de 17,66 euros chacune.

Les actions d'UMG, cotées à Amsterdam, ont chuté de 4,9 %, s'ajoutant à une perte de valeur de 17,9 % depuis janvier.

Pershing détenait une participation de 4,7 % dans UMG selon les données de LSEG. Cette cession d'actions fait suite à une tentative infructueuse d'Ackman — connu pour ses campagnes activistes agressives — de racheter UMG dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions évaluée à environ 55,75 milliards d'euros, selon les calculs de Reuters. L'offre non sollicitée , annoncée en avril, a été rejetée par le conseil d'administration d'UMG le mois dernier au motif qu'elle sous-évaluait considérablement la société. La famille Bolloré, milliardaire française et principal actionnaire d'UMG avec une participation de 18 %, avait exhorté le conseil d'administration à rejeter l'offre. Le directeur général Cyrille Bolloré a déclaré lors de l'assemblée générale annuelle de sa société que « le prix n'était absolument pas à la hauteur ». Ackman a investi pour la première fois dans UMG en 2021 et a rejoint son conseil d'administration en 2022, saluant dans un premier temps les activités et la direction de la société. Mais au fil du temps, il s'est montré frustré par la faiblesse du cours de l'action UMG, l'influence de Bolloré et la décision de la société de reporter ses projets d'introduction en Bourse aux États-Unis . Il a démissionné du conseil d'administration en 2025, invoquant de nouvelles responsabilités au sein de la direction et du conseil d'administration liées à des investissements récents.

(1 $ = 0,8601 euro)