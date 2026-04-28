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Universal Health Services dépasse les prévisions trimestrielles grâce à une demande hospitalière qui se maintient
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 00:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur hospitalier Universal Health Services UHS.N a dépassé lundi les prévisions de Wall Street concernant son bénéficeet son chiffre d'affairesdu premier trimestre, grâce à une demande soutenue en soins médicaux dans l'ensemble de ses segments hospitaliers, notamment dans le domaine de la santé comportementale.

L'action de la société basée à King of Prussia, en Pennsylvanie, a progressé de 2,7 % en séance prolongée.

Les subventions prévues par l'Affordable Care Act devant prendre fin cette année, les hôpitaux devraient enregistrer une baisse du nombre d'interventions non urgentes, de consultations préventives et d'examens diagnostiques, tout en devant faire face à des coûts plus élevés pour prendre en charge un nombre croissant de patients non assurés.

En mars, la société a racheté Talkspace TALK.O , dans le cadre d'une transaction de 835 millions de dollars visant à répondre au besoin croissant de services de santé comportementale et à acquérir un réseau d'environ 6 000 professionnels de la santé mentale agréés dans les 50 États américains.

La semaine dernière, HCA Healthcare HCA.N , une entreprise de plus grande envergure du secteur, a dépassé les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du premier trimestre , mais a signalé une baisse des admissions de patients pendant la saison grippale.

Les admissions trimestrielles ajustées pour les mêmes établissements d'Universal Health sont restées inchangées dans ses hôpitaux de soins aigus au cours du premier trimestre, tandis que les admissions dans les établissements de santé comportementale ont augmenté de 1,2 %.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 5,62 dollars par action pour le premier trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 5,41 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Au cours du trimestre, le chiffre d'affaires net a augmenté de 9,6 % pour atteindre 4,5 milliards de dollars, contre 4,10 milliards de dollars au même trimestre l'année dernière, dépassant les estimations de 4,39 milliards de dollars.

Valeurs associées

HCA HEALTHCARE
445,770 USD NYSE +3,06%
TALKSPACE
5,1800 USD NASDAQ 0,00%
UNIV HEALTH SERV-B
179,360 USD NYSE +2,88%
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