UNITI : UNITI : RESULTATS ANNUELS 2025

RÉSULTATS ANNUELS 2025

DES RÉSULTATS rÉsilients dans un BAS DE CYCLE immobilier,

AVEC des perspectives de rEPRISE dÈs 2026

Chiffre d'affaires : 141,2 M€ dans un marché immobilier en décroissance, marqué par l'attentisme des donneurs d'ordre

EBIT de 6,5 M€ (marge de 4,6 %) résilient malgré les investissements de croissance

Structure financière maîtrisée : gearing de 0,9 aligné sur la montée en charge des opérations

Carnet de commandes de 1.800 M€ soutenant les perspectives de croissance sur la période 2026-2028

Diversification de l'offre vers le bas carbone avec l'acquisition de Continental Foncier

Perspectives 2026 : amélioration de la dynamique commerciale dans un contexte de marché plus favorable avec un intérêt marqué des pouvoirs publics pour la thématique du logement abordable et durable

Le Conseil d'administration du Groupe UNITI, acteur majeur du logement résidentiel abordable et durable en France, a arrêté les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025 lors de sa réunion du 29 avril 2026.

Compte de résultat simplifié

Données consolidées (*)

En milliers d'euros – normes françaises 31 décembre 2025 31 décembre 2024 Chiffre d'affaires 141 218 161 440 EBITDA retraité [1] 8 796 13 178 Taux de marge EBITDA (en %) 6,2% 8,2% EBIT retraité 6 520 13 545 Taux de marge EBIT (en %) 4,6% 8,4% Résultat net consolidé 269 4 020 Taux de marge nette (en %) 0,2% 2,5%

(*) Données auditées. Le chiffre d'affaires et le résultat sont déterminés selon la méthode du retraitement à l'avancement des contrats long terme, recommandée par le règlement CRC n°99-02.

Stéphane ORIA, Fondateur Président-Directeur Général

« Dans un environnement immobilier qui a atteint en 2025 un point bas de cycle, UNITI démontre la solidité de son modèle. Le recul de notre activité reflète à la fois un effet de marché et des décalages opérationnels, sans remise en cause de nos fondamentaux ni de la qualité de notre portefeuille de projets.

Face à ce contexte, nous avons fait le choix de préparer activement la suite du cycle, en sécurisant le développement de nos opérations sur nos segments clés - le logement conventionné et les résidences gérées abordables - tout en engageant un plan d'optimisation visant à renforcer notre efficacité opérationnelle.

Nous avons également franchi une étape structurante avec l'acquisition de CONTINENTAL FONCIER, qui renforce notre positionnement sur le logement bas carbone.

Les premiers mois de 2026 confirment une amélioration de notre dynamique commerciale, avec une progression significative des ventes. Soutenu par un carnet de commandes élevé et la confiance de nos partenaires, UNITI est aujourd'hui en position de capter la reprise du marché.

Les initiatives récentes des pouvoirs publics en faveur du logement, en France comme en Europe - qu'il s'agisse du dispositif Jeanbrun, des objectifs de construction à horizon 2030, des nouveaux programmes de renouvellement urbain pour la période 2030-2040 ou encore des ambitions du plan européen pour le développement du logement abordable et durable - constituent des signaux structurants qui devraient soutenir durablement la relance du marché.

Dans un secteur appelé à se normaliser progressivement, nous abordons cette nouvelle phase avec une ambition intacte : proposer une offre de logement abordable, durable et adaptée aux besoins des territoires. »

Résultats consolidés

Une activité pénalisée par un marché immobilier en bas de cycle et l'attentisme des donneurs d'ordre dans un contexte électoral

Dans un marché immobilier français en repli continu depuis 2021, UNITI enregistre en 2025 une baisse de 12,5 % de son chiffre d'affaires, à 141,2 M€ (161,4 M€ en 2024). Ce chiffre d'affaires intègre la contribution de CONTINENTAL FONCIER sur 6 mois, à hauteur de 5,9 M€.

Cette évolution s'inscrit dans un environnement de marché fortement dégradé, marqué par la conjonction de crises successives et permanentes depuis la crise sanitaire en 2020, et combinant plusieurs facteurs défavorables : hausse des taux d'intérêt affectant la solvabilité des acquéreurs, inflation des coûts de construction pesant sur les marges, et durcissement des conditions de financement. Dans ce contexte, l'ensemble du secteur a été confronté à une contraction des volumes, ainsi qu'à un ralentissement des réservations et un allongement des cycles de commercialisation.

L'exercice 2025 correspond par ailleurs à un point bas de cycle. Le contexte de rentrée politique et les élections municipales ont notamment eu pour effet de créer de l'attentisme de la part des principaux donneurs d'ordre (bailleurs sociaux et foncières privées), se traduisant au second semestre par le décalage sur 2026 du calendrier de vente et de lancement de certaines opérations.

La baisse du chiffre d'affaires reflète ainsi à la fois le recul des ventes et un ralentissement de l'avancement des opérations. Elle intègre également un effet de mix moins favorable en 2025, en raison de la baisse temporaire des ventes de Résidences Services Seniors, après la forte dynamique observée entre 2020 et 2023.

Maintien de la rentabilité en dépit de la performance commerciale et dans un contexte d'investissement

L'EBITDA retraité des frais financiers liés aux projets s'établit à 8,8 M€, en retrait de 33,3 % par rapport à 2024 (13,2 M€). Cette évolution reflète :

la progression des coûts directs liée à l'avancement des opérations en cours ;

un effet de mix produit moins favorable ;

et le maintien d'un niveau de charges de structure dimensionné pour accompagner le développement du Groupe.

Dans ce contexte, UNITI a engagé un plan d'optimisation pour renforcer l'efficacité opérationnelle à travers une sélectivité accrue des opérations, un recentrage sur les agences à plus fort potentiel et l'accélération des synergies entre les différentes structures du groupe. Ce plan, fondé notamment sur la mutualisation des fonctions et un pilotage renforcé des coûts et des marges, vise un objectif d'économies proche de 15 % sur une base annuelle afin de ramener les frais de structure à un niveau comparable à celui de 2024.

Les charges de structure, hors amortissements et provisions, s'élèvent à 11,7 M€ (8,3 % du chiffre d'affaires), contre 10,0 M€ (6,2 % du chiffre d'affaires) en 2024. Les charges de personnel atteignent 6,0 M€, en hausse de 10,5 %, en lien avec le renforcement des équipes opérationnelles réalisé en amont du cycle.

Compte tenu de dotations nettes aux amortissements et provisions de 2,3 M€, l'EBIT retraité des frais financiers liés aux projets s'établit à 6,5 M€, soit une marge de 4,6 %.

Après prise en compte de charges financières de 7,0 M€, en baisse par rapport à 2024 (7,8 M€) du fait d'un recours plus important aux financements bancaires, d'un produit impôt de 1,2 M€ et de dotations aux amortissements des écarts d'acquisition de 0,4 M€, le résultat net ressort à 0,3 M€.

Une structure financière maîtrisée pour accompagner la montée en charge des opérations

Les capitaux propres consolidés au 31 décembre 2025 s'élèvent à 71,1 M€.

La dette financière brute atteint 101,0 M€ (dont 39,1 M€ de dettes financières corporate), soit un niveau stable par rapport à fin 2024 (99,7 M€).

Au 31 décembre 2025, avec une trésorerie disponible de 35,6 M€, l'endettement financier net est de 65,4 M€ au 31 décembre 2025.

Le ratio de gearing ressort ainsi à 0,9, en hausse par rapport à 2024 (0,6 après l'augmentation de capital réalisée en décembre 2024), tout en restant cohérent avec le profil d'activité du Groupe et soutenable au regard de la visibilité offerte par le carnet de commandes.

Perspectives

Des indicateurs commerciaux en amélioration confirmant le potentiel de reprise en 2026

Après une année 2025 marquée par un point bas d'activité et la clôture des élections municipales au premier trimestre 2026, le début de l'exercice fait apparaître une inflexion progressive du marché et des premiers signes tangibles de reprise.

UNITI anticipe une nette progression de son activité commerciale, avec un objectif de doublement des volumes de logements actés sur l'année 2026.

Le premier semestre 2026 s'inscrit déjà dans cette dynamique, avec un volume prévisionnel de logements actés comparable à celui enregistré sur l'ensemble de l'exercice 2025.

Un carnet de commandes solide et une stratégie alignée avec les mutations du marché

Au 31 décembre 2025, UNITI dispose d'un carnet de commandes robuste et sécurisé, représentant près de 1,8 Md€ de volume d'affaires à déployer sur les quatre prochaines années.

Le Groupe confirme la pertinence de son positionnement stratégique, centré sur le logement abordable et durable, et les résidences gérées, dans un contexte de pénurie structurelle de logements neufs en France comme en Europe.

La stratégie du Groupe s'appuie sur plusieurs leviers structurants :

un modèle de vente en bloc éprouvé, adapté aux besoins des opérateurs publics et privés ;

une offre complète de logements abordables et durables, en phase avec les priorités sociétales et environnementales ;

le développement d'une offre bas carbone produite hors site, conciliant performance environnementale et maîtrise des coûts ;

des partenariats solides, notamment avec les exploitants AQUARELIA et HUP, pour déployer une offre de résidences gérées abordables (seniors, étudiants et jeunes actifs) ;

de nouveaux relais de croissance en co-investissement et co-promotion avec des acteurs privés et publics locaux, permettant de développer l'ancrage territorial du Groupe et de répartir les risques en mutualisant les apports en fonds propres ;

et une gestion rigoureuse des coûts après les investissements de croissance réalisés en 2024 et 2025, accompagnée d'une grande sélectivité des opérations et des agences, ainsi que du développement des synergies entre structures.

Par ailleurs, la mise en place des nouvelles majorités municipales et la prise de conscience progressive des pouvoirs publics en faveur d'une relance nécessaire du secteur de l'immobilier devraient contribuer à soutenir le marché des ventes en bloc au cours des prochaines années.

UNITI aborde ainsi 2026 avec un positionnement renforcé, des leviers d'amélioration opérationnelle identifiés et une capacité accrue à capter le rebond progressif du marché.

Informations complémentaires

Les procédures d'audit sur les comptes sociaux et consolidés ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Le rapport de certification sera émis après la finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

À propos d'UNITI

UNITI, fondé en 2012 par Stéphane Oria, est un acteur majeur du logement résidentiel abordable et durable en France. Promoteur et aménageur au service des collectivités, bailleurs sociaux et investisseurs institutionnels, le Groupe développe des espaces de vie de qualité, accessibles et ancrés dans les territoires. Sa double expertise en logement conventionné et en résidentiel géré (seniors, étudiants, jeunes actifs) lui permet de concevoir et réaliser des projets immobiliers qui favorisent la mixité, la cohésion sociale et l'adaptation aux parcours de vie.

UNITI s'appuie sur des partenariats stratégiques avec PGIM Real Estate, CAPSSA, Praemia REIM, Ofi Invest Real Estate, les foncières du Crédit Agricole et de la Caisse d'Épargne, ainsi qu'avec les exploitants AQUARELIA et HUP, pour déployer une offre structurante de logements accessibles et durables sur tout le territoire national.

Le Groupe compte près de 60 collaborateurs répartis sur 12 implantations et a réalisé un chiffre d'affaires de 141,2 M€ en 2025. Coté sur Euronext Growth (ALUNT), UNITI poursuit son développement au service des territoires avec une ambition claire : rendre l'immobilier durable, inclusif et abordable pour tous.

Pour plus d'informations : www.uniti-habitat.fr

Contacts

UNITI : Gilles AUBAGNAC @ : ga@uniti-habitat.fr

ACTUS FINANCE & COMMUNICATION : Cyril Combe / Nicolas Hélin @ : uniti@actus.fr

LISTING SPONSOR ATOUT CAPITAL : Rodolphe OSSOLA @ : rodolphe.ossola@atoutcapital.com

ANNEXES

Bilan Actif Consolidé

En milliers d'euros 31/12/2025 31/12/2024 net net

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE ACTIF IMMOBILISE Écart d'acquisition

Concessions, brevets, marques & droits similaires

Autres immobilisations incorporelles 6 234

350

56 3 757

146

391 Total Immobilisations incorporelles 6 640 4 294

Autres immobilisations corporelles 112 89 Total Immobilisations corporelles 112 89

Immobilisations financières

Titres mis en équivalence 351

- 335

- TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE 7 103 4 719

ACTIF CIRCULANT Stocks

Clients et comptes rattachés

Autres créances et comptes de régularisation

Disponibilités 17 177

245 008

50 154

35 629 16 525

228 353

48 144

54 565 TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 347 969 347 587 TOTAL DE L'ACTIF 355 072 352 305

Bilan Passif Consolidé

En milliers d'euros 31/12/2025 31/12/2024

CAPITAUX PROPRES Capital social

Primes liées au capital

Actions propres

Réserves consolidées

Résultat groupe 2 537

51 898

(8)

3 855

12 2 537

52 053

(8)

1 044

2 017 CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 58 294 57 643 INTERETS MINORITAIRES 12 768 15 902 PROVISIONS (*) 244 275 DETTES

Emprunts et dettes financières

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Autres dettes et comptes de régularisation

101 022

107 895

74 849

99 744

111 543

67 200 TOTAL DES DETTES 283 766 278 487 TOTAL DU PASSIF 355 072 352 305

Compte de résultat Consolidé – REPORTING

En milliers d'euros 31/12/2025 31/12/2024 Chiffre d'affaires

Autres produits d'exploitation 141 218

(1 575) 161 440

(308) Achats consommés – Filiales Projet

Achat consommés - Holdings

Autres charges d'exploitation

Impôts et taxes

Charges de personnel (119 176)

(4 964)

(527)

(210)

(5 970) (137 998)

(3 989)

(677)

115

(5 405) EBITDA RETRAITE 8 796 13 178 Dotations / Reprises aux amortissements et provisions (2 276) 367 EBIT 6 520 13 545 (Charges) et produits financiers (1)

(Charges) et produits exceptionnels

Impôts sur les résultats (7 069)

0

1 201 (7 846)

(107)

(1 257) RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES 653 4 335 Amortissement des écarts d'acquisition (383) (315) RESULTAT NET CONSOLIDE 269 4 020 Intérêts minoritaires (257) (2 002) RESULTAT NET (part du groupe) 12 2 017

(1) dont frais financiers liés aux projets 4 495 2 492

Tableau des flux de trésorerie consolidé

En milliers d'euros 31/12/2025 31/12/2024 Flux de trésorerie liés à l'activité Résultat net des sociétés intégrées



Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie :

Amortissements et provisions

Variation des impôts différés

Plus ou moins-values de cession, nettes d'impôt

Élimination de la quote-part de résultat des mises en équivalence

= Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées



Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité :

Stocks

Créances d'exploitation

Dettes d'exploitation

= Flux net de trésorerie généré par l'activité 270







934

(576)

0



-

628









1 859

(15 331)

(1 978)

(14 821) 4 020







703

575

(107)



-

5 191









446

(48 753)

24 465

(18 652) Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement Acquisitions d'immobilisations

Incorporelles

Corporelles

Financières

Cessions d'immobilisations, nettes d'impôt

Incidence des variations de périmètre

= Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (28)

(29)

(22)

16

(4 763)

(4 826) (319)

(16)

(39)

124

(0)

(250) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement

Dividendes versés aux actionnaires minoritaires

Augmentation/ réduction de capital en numéraire de la société mère

Augmentation/ réduction de capital en numéraire des filiales

Acquisitions/cessions d'actions propres

Variations des emprunts et dettes financières divers (1)

= Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (326)

(155)



-



5

1 111

634 (199)

39 970



-



14

(13 510)

26 275 VARIATION DE TRESORERIE (19 012) 7 373 Trésorerie d'ouverture

Trésorerie de clôture 54 497

35 485 47 124

54 497

[1] 1 à la différence du résultat d'exploitation présenté dans les états financiers consolidés, l'EBITDA et l'EBIT retraités excluent les frais financiers stockés des projets immobiliers qui sont présentés dans le résultat financier consolidé. Le montant des frais financiers ainsi retraités s'établit à 4,5 M€ pour l'exercice 2025 contre 2,5 M€ en 2024.