UnitedHealthcare et Aetna annoncent que les formules Medicare Advantage de 2027 proposeront des réseaux de prestataires plus restreints

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Amina Niasse

Les assureurs santé américains, notamment UnitedHealthcare UNH.N et Aetna (filiale de CVS Health) CVS.N , vont désormais proposer davantage de formules Medicare Advantage limitant l'accès aux prestataires pour les adhérents, ont annoncé jeudi ces entreprises.

« Nous ne pouvons pas ignorer les réalités auxquelles est confronté le système de santé », a déclaré Bobby Hunter, président d’UnitedHealthcare. « Les pressions financières, la hausse des coûts médicaux, l’augmentation du prix des médicaments et le recours accru aux soins affectent tous les aspects du système de santé. »

UnitedHealth, Aetna et d’autres assureurs gèrent, pour le compte du gouvernement, des plans Medicare Advantage destinés aux adultes âgés de 65 ans et plus ainsi qu’aux personnes en situation de handicap.

Environ 34 millions de personnes devraient être couvertes par ces régimes en 2027, soit une baisse de 6%, a indiqué le gouvernement en début de semaine en se basant sur les retours des assureurs.

M. Hunter a déclaré qu’UnitedHealth se retirerait l’année prochaine des zones où elle propose actuellement une proportion plus élevée de réseaux de prestataires privilégiés, c’est-à-dire ceux qui offrent aux adhérents la possibilité de consulter des prestataires hors du réseau du régime. La gestion de ces régimes est plus coûteuse pour les assureurs.

Aetna a déclaré jeudi dans un communiqué de presse qu’elle développait ses régimes de type « Health Maintenance Organization » (HMO), c’est-à-dire des régimes qui limitent la couverture à un petit réseau de prestataires généralement peu coûteux.

Son concurrent Humana HUM.N proposera l’année prochaine des régimes dans plus de 80% des comtés américains, contre 85% en 2026, a indiqué la société dans un communiqué de presse.

Ryan Langston, analyste chez TD Cowen, a indiqué dans une note qu’Aetna perdrait environ 950 000 adhérents l’année prochaine en raison de son retrait de certains États. Aetna proposera des formules dans 41 États en 2027, contre 43 cette année.

Un porte-parole de UnitedHealth a déclaré que 66% des adhérents auront accès à la fois à une organisation de maintenance de la santé (HMO) et à un réseau de prestataires privilégiés (PPO), contre 70% en 2026.

Lors des conférences téléphoniques sur les résultats trimestriels, les assureurs ont indiqué que les remboursements publics n’avaient pas suivi la hausse des coûts médicaux. Le gouvernement américain réduit depuis 2024 les paiements versés aux entreprises gérant ces régimes afin de réduire les dépenses.

Les Centres des services Medicare et Medicaid ont déclaré lundi qu’ils s’attendaient à ce que les primes Medicare Advantage baissent de plus de 16% l’année prochaine, pour atteindre en moyenne 12 dollars, contre 14,37 dollars.

UnitedHealthcare gère la plus grande activité Medicare Advantage, suivie respectivement par Humana et Aetna (filiale de CVS Health), selon les données de la KFF.

L'année dernière, les assureurs ont expliqué que le recours aux services médicaux, plus important que prévu dans le cadre de leurs activités Medicare, les avait conduits à se retirer des comtés moins rentables.