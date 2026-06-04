 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

UnitedHealth s'emballe avec la recommandation de BoA
information fournie par Zonebourse 04/06/2026 à 16:58

Dans une note, Bank of America a décidé de relever son avis de neutre à acheter sur le titre UnitedHealth, tout en rehaussant son objectif de cours de 420 à 450 dollars. Le titre gagne 5,71%, à 398,54 dollars, à Wall Street.

A l'approche des résultats du deuxième trimestre, le broker salue l'amélioration des tendances de coûts médicaux et plusieurs indicateurs favorables. Il faudra notamment surveiller le redressement des marges.

Les analystes soulignent que les données récentes continuent de montrer une décélération de l'utilisation des soins, remettant en cause l'idée que la bonne performance du premier trimestre était uniquement liée à des facteurs ponctuels.

Autre point positif, le rapport signale que la puissance bénéficiaire du groupe reste supérieure à ses objectifs actuels et que le retour vers les marges cibles d'ici 2028 pourrait soutenir la croissance des bénéfices. Le principal risque se situe autour des notations Medicare Advantage et sur les taux de remboursement.

Valeurs associées

UNITEDHEALTH GRO
398,420 USD NYSE +5,68%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 244,29 +1,15%
ABIVAX
83,95 +17,82%
Pétrole Brent
95,06 -2,39%
SOITEC
156,5 -5,55%
HAFFNER ENERGY
0,245 -11,87%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank