UnitedHealth Group revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices après avoir dépassé les attentes au troisième trimestre

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* Le bénéfice ajusté d'UnitedHealth au troisième trimestre dépasse les prévisions de LSEG

* La société relève ses prévisions pour 2026 à au moins 20,50 dollars par action

* Le ratio des coûts médicaux s'améliore à 88,4 %, dépassant les estimations

(Mise à jour des cours de l'action et ajout d'un graphique au paragraphe 14)

par Amina Niasse

UnitedHealth Group UNH.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfice pour 2026, la société ayant réduit ses dépenses de soins médicaux dans son activité d'assurance santé et amélioré les marges de ses divisions Optum, spécialisées dans les soins cliniques et les technologies de la santé.

L'action de la société a progressé de 2,8 % à 389 dollars en pré-ouverture.

UnitedHealth est en phase de redressement depuis deux ans, après avoir subi l’une des plus importantes cyberattaques du secteur, manqué ses objectifs financiers et été contrainte de retirer ses prévisions. La société a également été ébranlée par le meurtre d’un haut dirigeant à la sortie de la journée des investisseurs organisée à New York il y a près de deux ans.

Sur une base ajustée, UnitedHealth a réalisé un bénéfice de 4,69 dollars par action au troisième trimestre, contre 2,92 dollars un an plus tôt, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 4,14 dollars, selon les données compilées par LSEG.

UnitedHealth table désormais sur un bénéfice par action ajusté d’au moins 20,50 dollars pour 2026, contre une prévision antérieure comprise entre 19,50 et 20 dollars.

Les analystes s’attendaient à ce qu’UnitedHealth, qui exploite l’une des plus grandes compagnies d’assurance santé des États-Unis, des activités de soins cliniques, des services pharmaceutiques et un gestionnaire de prestations pharmaceutiques, affiche un bénéfice de 19,86 dollars par action pour 2026, selon les données compilées par LSEG.

MAÎTRISE DES COÛTS

UnitedHealth a annoncé un ratio des coûts médicaux au troisième trimestre — c'est-à-dire le pourcentage des primes d'assurance consacré aux soins médicaux — de 88,4 %, un résultat supérieur aux estimations des analystes et au chiffre de 89,90 % enregistré l'année précédente.

La société a attribué cette amélioration à la conception de ses contrats et à la nouvelle tarification de ses produits. Elle s’est retirée de certains marchés de l’assurance santé cette année et a nommé de nouveaux dirigeants après avoir manqué ses objectifs financiers l’année dernière.

Le chiffre d’affaires de l’activité d’assurance a reculé à 86,3 milliards de dollars, contre 87,1 milliards un an plus tôt, alors même que le résultat d’exploitation et les marges bénéficiaires ont progressé grâce à des modifications des prestations, à la tarification et à la maîtrise des coûts médicaux et d’exploitation.

UnitedHealthcare gère des régimes d’assurance maladie Medicare Advantage destinés aux adultes âgés de 65 ans et plus ou en situation de handicap, ainsi que des régimes Medicaid pour les Américains à faibles revenus pour le compte des gouvernements des États.

La société a indiqué que le nombre d’adhérents à UnitedHealthcare avait diminué de 165.000 personnes dans son activité de régimes de santé financés par les employeurs en raison de départs naturels, et que 85.000 autres personnes avaient quitté le programme Medicaid suite à des modifications des critères d’éligibilité.

Depuis la fin de l’année 2025, 935.000 adhérents ont quitté son activité Medicare Advantage.

HAUSSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

En glissement annuel, le résultat d’exploitation de UnitedHealth au troisième trimestre a progressé à 6,6 milliards de dollars, contre 4,3 milliards au même trimestre de l’année précédente, principalement grâce à l’amélioration des performances de sa division clinique Optum Health.

UnitedHealth a indiqué que les investissements technologiques réalisés par l’entreprise ont permis de réduire les coûts globaux liés à la prestation de services médicaux. Optum a résilié des contrats moins avantageux portant sur certains régimes de santé qui avaient pesé sur les résultats au premier trimestre.

L’année dernière, la société avait indiqué qu’Optum était confrontée à des défis réglementaires et financiers, ce qui représentait un préjudice de 11 milliards de dollars pour la division sur trois ans.

Le chiffre d’affaires global du troisième trimestre, qui s’élève à 112,69 milliards de dollars, a dépassé les prévisions des analystes, qui tablaient sur environ 111,4 milliards de dollars, selon LSEG.