UnitedHealth en hausse après que BofA a relevé sa note sur le titre, en raison d'une amélioration de l'évolution des coûts médicaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 juin - ** L'action de l'assureur santé UnitedHealth Group ( UNH.N ) progresse de 5,6 % à 398,11 $

** BofA Global Research relève la note d'UNH de "neutre" à "acheter" et augmente son objectif de cours de 420 $ à 450 $, en raison de l'amélioration des tendances en matière de coûts médicaux; le courtier indique que "des données à court terme favorables laissent présager des résultats positifs pour le deuxième trimestre et un rapport risque/rendement attractif"

** La société de courtage estime que si les tendances en matière d'utilisation des soins médicaux continuent de s'atténuer, UNH – compte tenu de son statut de référence – devrait mener une reprise plus large parmi les assureurs santé

** "Les données récentes rendent plus difficile de croire que la bonne performance du premier trimestre était uniquement due à une faible épidémie de grippe et à l'absence de tempêtes" - BofA

** Il indique que "UNH devrait rester bien positionné pour afficher une croissance du BPA d'au moins 13 à 16 % au cours des prochaines années, étant donné qu'Optum Health et Medicaid disposeraient encore d'une marge de manœuvre pour ramener leurs marges au niveau médian de l'objectif".

** Ajoute que la capacité bénéficiaire d'UNH est supérieure de 50 % à ses prévisions pour 2026, et que la tendance à la baisse des coûts médicaux pourrait accélérer le retour à l'objectif

** 24 des 30 courtiers attribuent à l'action la note "acheter" ou supérieure, 5 la note "conserver" et 1 la note "vendre" ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 420 $

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse de 20,5 % depuis le début de l'année