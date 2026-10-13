UnitedHealth bat les attentes au 3e trimestre et relève ses objectifs

A l'occasion de sa publication trimestrielle, marquée par un bénéfice par action (BPA) ajusté bien meilleur que prévu, UnitedHealth Group indique relever sa prévision de BPA ajusté pour 2026, l'anticipant désormais à plus de 20,50 USD, alors qu'il l'attendait entre 19,50 et 20 USD il y a trois mois.

Au titre de son 3e trimestre 2026, le groupe d'assurance et de services de santé a réalisé un BPA ajusté de 4,69 USD, dépassant ainsi de près de 14% l'estimation moyenne des analystes, ainsi qu'un résultat opérationnel en progression de 53% à 6,6 MdsUSD.

Ses revenus sont restés pratiquement stables en comparaison annuelle (-0,5%), à 112,7 MdsUSD, dont 86,3 MdsUSD pour UnitedHealthcare et 66,9 MdsUSD pour Optum, mais le groupe a vu ses indicateurs de coûts s'améliorer sensiblement d'une année sur l'autre.

Son ratio des dépenses médicales s'est amélioré, reculant de 1,5 point à 88,4%, reflétant à la fois la maîtrise des coûts de santé et une politique tarifaire rigoureuse, ainsi que des ajustements des garanties proposées et des améliorations dans la prise en charge des patients.

Son ratio des charges d'exploitation s'est quant à lui contracté de 0,7 point à 12,8%, une évolution qui, selon UnitedHealth, traduit ses investissements continus dans la modernisation de ses activités et la simplification de ses processus administratifs.

"Nos résultats du 3e trimestre témoignent de la rigueur et de l'efficacité dont font preuve nos équipes dans l'ensemble de nos activités, alors que nous poursuivons la transformation de UnitedHealth Group", commente son directeur général (CEO), Stephen Hemsley.