United estime que la hausse des tarifs n'aura qu'un impact limité sur la demande et s'attend à ce que les gains liés à la tarification se maintiennent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

United Airlines UAL.O a déclaré jeudi que la hausse des tarifs n’avait eu qu’un impact minime, voire nul, sur la demande de voyages, ce qui renforce sa conviction que les gains liés à la tarification pourront l’aider à absorber près de 6 milliards de dollars de dépenses supplémentaires en carburant cette année.

Le directeur général, Scott Kirby, a déclaré que le rendement — c'est-à-dire le chiffre d'affaires moyen généré par une compagnie aérienne par passager et par mile parcouru — devrait continuer à se rapprocher de ce qu'il a qualifié de “niveaux raisonnables d'avant la pandémie”, permettant à terme aux compagnies aériennes de dégager suffisamment de bénéfices pour justifier les investissements nécessaires à leur fonctionnement.