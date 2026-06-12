United Community Banks va céder son activité de financement d'équipements à Wafra pour 1,9 milliard de dollars

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United Community Banks UCB.N a annoncé vendredi qu'elle allait céder son activité de financement d'équipements à des fonds gérés par la société d'investissement alternatif Wafra pour 1,9 milliard de dollars.

Cette vente permettra de réduire le profil de risque du portefeuille de prêts de la banque, basée à Greenville, en Caroline du Sud.

L'action de la banque a progressé de 4 % en pré-ouverture. Elle a gagné environ 10 % depuis le début de l'année.

La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2026. BofA Securities a conseillé United dans le cadre de cette opération.