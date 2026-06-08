Uniper et la société canadienne Ksi Lisims LNG signent une lettre d'intention pour l'approvisionnement en GNL

Uniper et Ksi Lisims LNG ont signé une lettre d'intention définissant les principales modalités commerciales d'un accord d'approvisionnement et d'achat en cours de négociation.

Cet accord permettrait à Uniper d'acquérir 2 millions de tonnes par an (Mtpa) de GNL sur le long terme, renforçant ainsi la diversification de son portefeuille de GNL et la sécurité de son approvisionnement.

Ksi Lisims LNG est un projet d'unité flottante d'exportation d'une capacité de 12 Mtpa, située sur la côte nord-ouest de la Colombie-Britannique.

Ksi Lisims LNG sera situé sur des terres appartenant à la nation Nisga'a, sur un site stratégique bénéficiant de voies d'accès directes et efficaces vers les marchés asiatiques en pleine croissance.

L'approvisionnement en gaz sera assuré par le gazoduc Prince Rupert Gas Transmission (PRGT), reliant le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien à la côte Pacifique.

Uniper pourrait commencer à recevoir les premiers volumes de GNL dès 2032.

"Le Canada offre un environnement attrayant, avec d'importantes ressources gazières, une grande stabilité politique et des cadres réglementaires fiables. Nous voyons un potentiel dans des projets comme Ksi Lisims LNG pour renforcer la résilience et la flexibilité de notre portefeuille d'approvisionnement" a déclaré. Michael Lewis, DG d'Uniper.