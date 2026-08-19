Unilever renforce son partenariat avec le britannique Galaxy Surfactants

Unilever a annoncé mercredi avoir signé une nouvelle charte de partenariat avec le groupe chimique britannique Galaxy Surfactants, une étape censée marquer un jalon majeur dans la collaboration vieille de plus de 45 ans entre les deux groupes qui ouvrent ainsi une nouvelle phase de coopération en matière de technologie et d'investissements.

Dans un communiqué, Unilever explique que la charte vise à combiner les capacités de Galaxy dans les domaines de l'ingénierie avec sa maîtrise des formulations et sa bonne connaissance des consommateurs, en vue d'accélérer le développement de produits de nouvelle génération.

Un partenariat essentiel pour la marque Dove

Le document définit plusieurs priorités stratégiques, à savoir l'accélération de nouveaux procédés chimiques capables d'offrir des performances produits différenciées, l'exploration d'alternatives biosourcées et de technologies à faible empreinte carbone ainsi que des investissements dans des capacités stratégiques et des outils de planification à long terme.

Créé en 1980, Galaxy fabrique des tensioactifs qui permettent aux détergents, aux produits d'entretien ménagers, aux shampooings et aux gels douche de nettoyer, de mousser, de s'étaler et d'agir efficacement.

Unilever explique que la science des tensioactifs a joué un rôle déterminant dans le développement de son gel douche Dove en lui permettant d'en améliorer les performances.