Unilever Inde recule après avoir rejoint ses concurrents pour signaler la pression des prix des matières premières

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(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5, d'informations sur les actions au paragraphe 4 et de contexte tout au long du texte)

La société indienne Hindustan Unilever

HLL.NS a déclaré mercredi qu’elle s’attendait à ce que les prix des matières premières restent élevés, faisant écho aux commentaires de son concurrent Nestlé India NEST.NS , après que le fabricant du savon Dove a annoncé une hausse de 6 % de son bénéfice trimestriel grâce à une forte demande pour ses produits.

De Procter & Gamble PG.N au fabricant de Dettol, Reckitt RKT.L , les fabricants de biens de consommation courante du monde entier augmentent leurs prix pour faire face à la hausse des coûts des intrants, alors que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement liées à la guerre se prolongent.

« L’inflation des matières premières (devrait) se poursuivre à court terme », a déclaré la filiale indienne du groupe britannique Unilever ULVR.L lors d’une présentation aux investisseurs.

Les actions de la société, qui avaient perdu un cinquième de leur valeur depuis le début de l’année à la clôture d’hier, ont chuté de près de 3 % dans la journée avant de regagner une partie de leurs pertes.

« Le marché a sans aucun doute réagi aux pressions sur les marges observées dans l’ensemble du portefeuille », a déclaré Akshay D’Souza , consultant indépendant spécialisé dans les biens de consommation , faisant référence à une contraction de 140 points de base de la marge sur le résultat opérationnel courant.

Au cours du trimestre clos le 30 septembre, les dépenses totales ont bondi de 16 %, Hindustan Unilever mettant en avant la hausse des prix des matières premières dans un graphique représentant un cargo, des barils de pétrole et les routes commerciales mondiales.

Les fabricants indiens de biens de consommation ont réagi en lançant de nouveaux produits à des prix supérieurs à ceux des produits existants et en élargissant leur réseau de distribution afin de stimuler la croissance des volumes et du chiffre d’affaires.

Les ventes trimestrielles de produits d’Hindustan Unilever ont grimpé de 15 % pour atteindre 173,99 milliards de roupies, avec une hausse des volumes de 7 %. Le bénéfice s’est établi à 28,44 milliards de roupies (soit 299,01 millions de dollars).

La société prévoit également une amélioration de ses résultats pour l’exercice 2027 par rapport à l’exercice 2026, au cours duquel les volumes avaient progressé de 4 % et le bénéfice après impôts était resté stable.

Au début du mois, Nestlé Inde a annoncé une hausse de 36 % de son bénéfice , tandis que Tata Consumer Products

TACN.NS a enregistré un bénéfice supérieur aux estimations .

(1 dollar = 95,1150 roupies indiennes)