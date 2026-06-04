Unify Group se renforce dans l'enseignement et la formation

Unify Group (anciennement Reworld Media) annonce l'acquisition d'un réseau d'établissements dans l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, marquant une nouvelle étape dans sa diversification sur les marchés porteurs de l'éducation et de la formation.

Avec un positionnement couvrant l'ensemble des cycles de formation, ce réseau réalise près de 90 MEUR de chiffre d'affaires annuel et vient renforcer Ed'Learn, l'activité dédiée à la formation et au développement des compétences au sein d'Unify.

De l'orientation à l'insertion professionnelle, ce réseau dispose de trois Business Schools (Ascencia Business School, E2SE Business School et Euclea Business School), représentant ensemble environ 4 000 étudiants et près de 300 collaborateurs répartis sur plus de 10 campus.

De la montée en compétences à l'adaptation aux mutations des métiers, Comundi, IFOCOP et ELFE Paris accompagnent chaque année près de 20 000 apprenants grâce à une offre de formation répondant aux enjeux de transformation des entreprises et des organisations.

Enfin, de la reconversion professionnelle au retour durable vers l'emploi, IRFA Formation accompagne chaque année près de 25 000 apprenants. Présent dans plusieurs régions françaises depuis près de cinquante ans, cet acteur compte plus de 285 collaborateurs.