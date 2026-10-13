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UNIFY Group : rappel visioconférence dédiée aux actionnaires individuels et investisseurs le 15/10 à 18h
information fournie par Boursorama CP 13/10/2026 à 13:43

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À l’occasion de la publication de ses résultats semestriels 2026, UNIFY Group (ALUNI, ex-Reworld Media) convie les actionnaires individuels et investisseurs à une visioconférence présentée par

Gautier Normand, Directeur général, et Anne-Cécile Balland, Directrice financière.


Jeudi 15 octobre 2026 à 18h


À l’ordre du jour :

- Présentation de l’activité et des performances du 1er semestre 2026

- Ambition stratégique d’un Groupe diversifié -Informer, Former, Rencontrer-

- Session de questions-réponses en direct avec les dirigeants


Lien d'inscription disponible dans le communiqué ci-dessous

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