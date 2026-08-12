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Unicycive affiche une perte trimestrielle en baisse
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 18:12
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** L'action de la société de développement de médicaments Unicycive Therapeutics UNCY.O progresse de 9,2 % à 5,46 dollars (XX,XX euros)

** La société a enregistré une perte nette de 1,7 million de dollars (XX,XX millions d'euros) au deuxième trimestre, contre une perte nette de 6,5 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) il y a un an

** La société explique que la réduction de la perte nette est principalement due à une baisse de la juste valeur de son passif lié aux bons de souscription

** UNCY prévoit de déposer à nouveau une demande d’autorisation de mise sur le marché pour le carbonate d’oxylanthanum après l’inspection de ses installations par la FDA

** En juin, la FDA américaine avait refusé d’approuver le carbonate d’oxylanthanum , destiné au traitement des taux élevés de phosphate chez les patients sous dialyse en raison d’une insuffisance rénale chronique

** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action affiche une baisse de 5,9 % depuis le début de l'année

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UNICYCIVE THERAP
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