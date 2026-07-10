Une vitre d'un avion de Ryanair s'est “délogée” en plein vol, forçant l'appareil à effectuer un atterrissage d'urgence en Grèce

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un avion à destination de Memmingen, en Allemagne, fait demi-tour vers Thessalonique

* Un passager aurait été partiellement aspiré par le hublot, selon certaines sources

* Aucun commentaire de Ryanair sur les raisons pour lesquelles le passager a eu besoin d’une assistance médicale

* FlightRadar24 montre que le Boeing a fait demi-tour vers Thessalonique

(Ajout de détails sur l'avion aux paragraphes 4 et 5) par Renee Maltezou et Padraic Halpin

Ryanair RYA.I a déclaré qu'un de ses avions avait été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence à l'aéroport de Thessalonique, en Grèce, peu après son décollage vendredi, après qu'un hublot s'est “délogé”; deux sources du secteur ont indiqué qu'un passager avait été partiellement aspiré à l'extérieur.

La compagnie aérienne a indiqué qu’une personne avait reçu une assistance médicale, mais n’a pas donné plus de précisions sur la cause de l’incident.

L'avion devait assurer la liaison entre Thessalonique et l'aéroport de Memmingen, en Allemagne, mais il est revenu à Thessalonique « lorsqu'un hublot s'est délogé en vol », a indiqué Ryanair dans un communiqué.

FlightRadar24 a montré qu’un Boeing BA.N 737 NG en route vers Memmingen avait été dérouté vers Thessalonique vendredi matin.

Ce même avion avait déjà dû faire demi-tour vers Thessalonique jeudi soir lors d’un vol à destination de Sarajevo, là encore peu après le décollage, selon les données et une source, bien que la raison de ce retour ne soit pas claire.

Les médias locaux grecs ont rapporté qu’un morceau de moteur s’était détaché et avait brisé un hublot pendant le vol de vendredi, provoquant une décompression de la cabine et aspirant partiellement un passager hors du hublot. Deux sources au courant de l’incident ont relayé les mêmes détails à Reuters.

Ryanair n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires envoyée par e-mail concernant cette version des faits.

“L’avion a atterri normalement et les passagers sont retournés au terminal”, a déclaré Ryanair dans son communiqué.

Des vidéos non vérifiées publiées sur les réseaux sociaux depuis l’intérieur de l’avion montraient un hublot brisé et des masques à oxygène suspendus au plafond.

Une source aéroportuaire grecque a indiqué que l’avion se trouvait toujours au sol à Thessalonique et que les enquêteurs examinaient l’incident.