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Les Bourses européennes terminent sans direction commune
information fournie par AFP 10/07/2026 à 17:52

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé la séance de vendredi sans direction commune, à l'issue d'une fin de semaine marquée par l'entrée en Bourse du géant sud-coréen des puces SK hynix et des informations de marché sur EasyJet et Vodafone.

Tirée par Vodafone et EasyJet, Londres a clôturé en hausse (+0,24%) tout comme Paris (+0,15%) et Milan (+0,44%). En revanche, Francfort a fini en baisse (-0,20%).

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