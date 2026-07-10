Casino a choisi l'offre de son actionnaire, lourde dilution en vue

Le conseil d'administration a retenu la proposition de restructuration financière de son actionnaire de référence, sous réserve d'aménagements avec les créanciers. L'opération, prévue d'ici la fin de l'année, va massivement diluer les actionnaires actuels.

Le distributeur stéphanois a annoncé que son conseil d'administration a retenu la proposition de restructuration financière de son actionnaire de référence, jugée plus conforme à l'intérêt social de l'entreprise que celle des créanciers "TLB" (Term Loan B).

L'accord reste toutefois suspendu à plusieurs aménagements techniques. Le groupe demande notamment une amélioration des garanties accordées aux créanciers TLB et la levée d'une condition suspensive par les banques partenaires. Ces dernières doivent réunir leurs comités de crédit pour statuer sur ces demandes d'ici le 20 juillet 2026.

Casino prévoit de lancer la modification officielle de son plan de sauvegarde fin juillet, visant une finalisation des opérations au second semestre 2026. Le groupe rappelle toutefois que cette restructuration lourde sera "massivement dilutive" pour les actionnaires actuels.