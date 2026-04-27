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Une situation précaire : cinq questions à la BCE
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 10:16

La BCE illuminée pour l'anniversaire de l'euro en 2021. (Crédits: BCE)

La BCE illuminée pour l'anniversaire de l'euro en 2021. (Crédits: BCE)

* La BCE se réunit jeudi et devrait maintenir ses taux

* Les marchés anticipent deux hausses de taux cette année

* Le choc pétrolier pèse sur les perspectives de croissance de la zone euro

(Mise à jour de l'article du 24 avril le 27 avril avec le prix du pétrole au paragraphe 6 et l'enquête de la BCE au paragraphe 22) par Yoruk Bahceli et Stefano Rebaudo

La Banque centrale européenne se réunit jeudi, le cessez-le-feu dans la guerre en Iran allégeant la pression qui pesait sur elle pour une hausse immédiate des taux d'intérêt.

Mais compte tenu de l'incertitude entourant les pourparlers de paix et de l'absence de signe indiquant une réouverture prochaine du détroit d'Ormuz, les traders anticipent toujours des hausses de taux plus tard dans l'année.

Voici cinq questions clés pour les marchés:

1/ Que va faire la BCE ?

Elle maintiendra très probablement ses taux à 2 %, un revirement radical par rapport aux paris des traders sur une hausse il y a quelques semaines seulement, lorsque le pétrole avait grimpé à près de 120 dollars – avant qu'un cessez-le-feu ne fasse légèrement baisser les prix. Cela a apaisé les pires craintes inflationnistes des décideurs politiques, qui ont minimisé la probabilité d'une hausse immédiate des taux.

Mais ils signaleront sans doute qu'ils gardent toutes les options ouvertes pour l'avenir. Le pétrole, qui était tombé sous les 90 dollars au début du mois d'avril, s'échangeait dernièrement autour de 108 dollars < LCOc1 et reste bien au-dessus des niveaux d'avant-guerre.

L'évolution de l'évaluation des perspectives par la BCE depuis mars est également au centre de l'attention.

"La BCE peut se permettre de rester sur ses positions lors de la réunion d'avril, de recueillir davantage d'informations et de décider s'il serait approprié de contrer ce choc lors de la réunion de juin", a déclaré Mark Wall, économiste en chef pour l'Europe à la Deutsche Bank.

2/ Le cessez-le-feu a-t-il fait bouger les lignes pour la BCE ?

Oui, à court terme.

Le recul des prix du pétrole a rapproché les perspectives économiques du scénario de référence de la BCE établi en mars, qui prévoit un pic d'inflation autour de 3 % ce trimestre. Ceci, combiné à des prix du gaz naturel inférieurs à ce scénario, signifie qu'un scénario défavorable, dans lequel l'inflation culminerait au-dessus de 4 % au second semestre 2026, n'a pas été atteint, a déclaré la présidente de la BCE, Christine Lagarde .

Les marchés ont également revu à la baisse leurs anticipations de hausses de taux cette année.

Même si le cessez-le-feu a amélioré les perspectives, "de nombreuses inquiétudes subsistent quant au temps qu'il faudra pour relancer la production de pétrole et rétablir l'approvisionnement", a déclaré Anatoli Annenkov, économiste européen senior chez Société Générale.

3/ Quel est l'impact de la guerre sur l'économie ?

Pour l'instant, l'inflation a augmenté principalement en raison de la hausse des prix de l'énergie, tandis que le ralentissement de l'activité économique laisse déjà présager un affaiblissement de la croissance.

L'Allemagne vient de réviser à la baisse ses prévisions de croissance pour 2026 et 2027 et a relevé ses estimations d'inflation en raison de la guerre.

L'activité économique de la zone euro s'est contractée en avril , le secteur des services ayant été durement touché. Les usines ont dû faire face à une flambée des coûts de production et les prix à la production ont augmenté au rythme le plus rapide depuis 37 mois, selon Citi.

Il est trop tôt pour constater une propagation de l'inflation à l'ensemble de l'économie qui pourrait alarmer la BCE. L'inflation a bondi à 2.6 % en mars, mais les indices excluant les produits alimentaires et l'énergie, ainsi que l'inflation des services, ont baissé. Les données d'avril seront publiées jeudi.

Une enquête de la BCE publiée lundi sur les anticipations d'inflation des entreprises n'a également montré que de faibles signes d'effets de second tour, leurs prévisions à long terme restant stables et la croissance des salaires semblant se modérer plutôt que d'augmenter.

4/ En quoi ce choc énergétique diffère-t-il de celui de 2022?

Son impact inflationniste devrait être plus limité en ampleur et en portée.

De nombreux indicateurs qui avaient donné une alerte précoce sur la flambée de l'inflation de 2022 ne s'allument pas cette fois-ci, notent les économistes de Citi.

L'économie et les marchés du travail sont plus faibles qu'en 2022, alors qu'ils avaient été dopés par la demande refoulée post-pandémique. L'inflation se situait autour de l'objectif de 2 % de la BCE avant le déclenchement de la guerre en Iran. En revanche, elle était bien supérieure à l'objectif lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en 2022.

Les restrictions budgétaires limitent le soutien budgétaire que les gouvernements peuvent apporter aux ménages et aux entreprises, tandis que la politique monétaire et les conditions de financement ne sont pas aussi souples qu'elles l'étaient après la pandémie.

L'Europe ne se démène pas pour remplacer les approvisionnements énergétiques de l'un de ses principaux fournisseurs, comme ce fut le cas avec la Russie. Le choc est mondial, il ne se concentre pas sur l'Europe, et l'euro a tenu bon, contrairement à 2022 où sa chute avait amplifié la crise.

5/ La BCE est-elle susceptible de relever ses taux plus tard en 2026 ?

Oui. Les traders anticipent au moins deux hausses, qui devraient très probablement débuter en juin.

La décision est toutefois incertaine, compte tenu de l'incertitude quant à la date à laquelle les flux transitant par le détroit d'Ormuz pourraient se normaliser. Insight Investment estime que le choix entre deux hausses et aucune mesure est aussi aléatoire que de tirer à pile ou face si le prix du pétrole reste inférieur à 100 dollars.

Deux hausses ne pèseraient pas de manière significative sur l'économie, mais enverraient un signal aux responsables de la fixation des salaires et contribueraient à contenir les anticipations d'inflation, ont déclaré les analystes.

"Ils doivent relever légèrement les taux, ne serait-ce que pour s'assurer que des effets secondaires ne se produisent pas", a déclaré David Zahn, responsable des obligations européennes chez Franklin Templeton.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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