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La BCE monte ses taux : suivez en direct la conférence de presse de Christine Lagarde
information fournie par Boursorama 11/06/2026 à 14:44

La BCE  a annoncé une hausse de 25 points de base, qui porte le taux de dépôt à 2,25%, une décision présentée comme une réponse à une inflation plus persistante que prévu. Christine  Lagarde devrait mettre en avant le rôle du choc énergétique, dont les effets continueraient d'alimenter la hausse des prix, y compris dans les services.

À lire aussi | La BCE s'apprête à relever ses taux alors que les risques d'inflation refont surface

Dans le même temps, elle fera sans doute état d'un affaiblissement de la croissance et un environnement plus incertain. Le message devrait rester prudent : une décision jugée appropriée au regard des données actuelles, mais sans indication claire sur la suite.

La présidente de la BCE devrait insister sur une approche au cas par cas, dépendante des données, en soulignant que toutes les options resteraient ouvertes face aux incertitudes sur la trajectoire de l'inflation.

Source : BCE

Source : BCE

Banques centrales
BCE
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

3 commentaires

  • 14:48

    Les taux montent et la bourse monte. Va comprendre.

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