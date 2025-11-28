Armani: l'ex-patron de Gucci rejoint le conseil d'administration

Trois nouveaux dirigeants, dont l'ex-patron de Gucci Marco Bizzarri, ont rejoint le conseil d'administration de Giorgio Armani dans le cadre de la succession consécutive au décès du créateur survenu en septembre, a annoncé le groupe vendredi.

Marco Bizzarri, en novembre 2021, à Los Angeles ( AFP / MICHAEL TRAN )

Marco Bizzarri avait fait exploser Gucci au niveau mondial après son arrivée aux commandes du fleuron du groupe Kering en 2015, avant que la croissance ne ralentisse et qu'il soit écarté de la marque florentine en 2023.

Le Britannique John Hooks, proche collaborateur de Giorgio Armani en tant que vice-président du groupe entre 2009 et 2011, revient quant à lui au conseil d'administration en cette période où doit se décider le futur de la maison milanaise.

Les deux dirigeants rejoignent un conseil d'administration toujours contrôlé par la famille de Giorgio Armani, avec à sa tête son ancien compagnon Pantaleo Dell’Orco, et comme directeurs ses neveux Silvana Armani et Andrea Camerana.

L'Italien Angelo Moratti a également rejoint le conseil d'administration. Héritier d'une dynastie pétrolière italienne, il est l'ex-époux d'une autre nièce de Giorgio Armani, Roberta, qui travaille pour le groupe.

Le fondateur de la plateforme de vente en ligne Yoox, Federico Marchetti, a lui été confirmé au conseil, se disant "ravi" sur Instagram de participer au "prochain chapitre" de l'histoire du groupe.

Le nouveau conseil d'administration de Giorgio Armani "inclut des membres de la famille et le directeur général (Giuseppe Marsocci), tous collaborateurs de longue date de M. Armani, ainsi que des professionnels indépendants de compétence et d'expérience reconnues", a indiqué dans le communiqué le président du conseil d'administration Pantaleo Dell'Orco.

Auparavant directeur général adjoint de la société, Giuseppe Marsocci avait déjà été désigné pour diriger le groupe dans un contexte de ralentissement du luxe.

Dans son testament, Giorgio Armani a demandé à ses héritiers de céder à moyen terme son empire à un géant du luxe. L'Oréal s'est déjà dit "prêt à considérer des discussions avec le groupe Armani comme le prévoit le testament de M. Armani", soit une prise de participation de 15% dans un premier temps.

La fondation Armani, qui a hérité des parts du créateur et reste contrôlée par ses proche, continuera à avoir la mainmise sur au minimum 30% des parts du groupe, même s'il est vendu ou entre en Bourse, a rappelé le groupe.