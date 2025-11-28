La souveraineté européenne : un nouvel axe d'investissement central

 Aller au contenu principal
Depuis deux ans, l'Union européenne multiplie les signaux d'un changement de cap stratégique. Cette inflexion se lit dans une série d'initiatives majeures qui ont vocation à restaurer durablement le leadership du continent.

L'Europe affirme son ambition de puissance économique, géopolitique et technologique

Les États membres et la Commission européenne ont engagé de nombreux plans d'envergure pour renforcer la compétitivité, la sécurité et l'autonomie du continent. L'un des premiers jalons est le Critical Raw Materials Act(1), adopté formellement par le Conseil de l'UE le 18 mars 2024. Ce texte instaure un cadre visant à garantir un approvisionnement durable et sécurisé en matières premières critiques, en particulier pour les transitions énergétique, digitale et de défense. Il fixe notamment des objectifs de transformation : 10 % du besoin annuel devront venir de l'extraction locale, 40 % être traités dans l'UE et 25 % provenir du recyclage.

Le Rapport Draghi(2) (septembre 2024) intitulé The Future of European Competitiveness, fait quant à lui état du décrochage économique européen : l'UE importe plus de 80 % de ses technologies numériques, les prix de l'électricité sont 2 à 3 fois plus élevés qu'aux États-Unis ou en Chine, et seuls quatre des 50 plus grandes entreprises technologiques mondiales sont européennes. Mario Draghi, ancien Président de la BCE, a ainsi formulé 170 recommandations pour permettre à l'Europe de relancer sa compétitivité et sa croissance.

Par ailleurs, le Clean Industrial Deal(3) (février 2025) qui accélère la décarbonation et l'innovation industrielle, ou encore l'initiative ReArm Europe(4) (mars 2025) qui acte la montée en puissance d'un pilier défense au niveau communautaire, mettent en lumière cette volonté européenne de réindustrialisation et d'autonomie stratégique.

(...)

Consultez l'intégralité de l'article dans le PDF ci-dessous :

