Une raffinerie vietnamienne signe un accord sur le pétrole brut avec ExxonMobil Asia Pacific

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La société Petrovietnam Refining and Petrochemical Corp BSR.HM , également connue sous le nom de BSR, a signé un accord-cadre avec ExxonMobil Asia Pacific portant sur l'approvisionnement en pétrole brut de sa raffinerie.

* Cet accord a été signé à New York en début de semaine lors d'une rencontre entre le dirigeant vietnamien To Lam et des dirigeants d'entreprises américaines, et va dans le sens d'un article de Reuters publié la semaine dernière.

* BSR a déclaré qu’elle cherchait à diversifier ses sources d’approvisionnement en pétrole brut afin de garantir un approvisionnement suffisant pour sa raffinerie d’une capacité de 130.000 barils par jour, y compris en pétrole brut américain.

* La raffinerie est désormais en mesure de traiter 40 types différents de pétrole brut, dont 28 types de pétrole brut importé, a-t-elle précisé.

* Le pétrole brut importé, provenant principalement d’Afrique de l’Ouest, de la Méditerranée et d’Asie du Sud-Est, représentait plus de 30 % de ses matières premières l’année dernière, a-t-elle ajouté.