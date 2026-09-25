TotalEnergies va proposer le renouvellement de Pouyanné comme PDG

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TotalEnergies va proposer ‌le renouvellement du mandat de Patrick Pouyanné au poste ​de président–directeur général lors de son assemblée Générale de mai 2027, a déclaré vendredi le groupe pétrolier et ​gazier français.

"Patrick a engagé une transformation en profondeur (...) en diversifiant les ​sources d'approvisionnement de pétrole ⁠et gaz, en particulier GNL, et surtout en poursuivant ‌avec résolution la stratégie de transition énergétique", souligne dans un communiqué du groupe Jacques ​Aschenbroich, administrateur référent ‌indépendant, dont le renouvellement du mandat sera ⁠également proposé.

Alors que d’autres majors de l’énergie réduisent leurs investissements dans les renouvelables, TotalEnergies a pris le ⁠contre-pied en poursuivant ‌le développement de projets éoliens et solaires, ⁠puis en cédant des participations minoritaires afin de ‌dégager des liquidités qu’elle réinvestit dans des ⁠actifs gaziers pour accroître son portefeuille à ⁠mesure que la ‌demande mondiale augmente.

Le géant français précise dans le communiqué ​que la décision reflète ‌la pertinence de la stratégie mise en œuvre par Patrick Pouyanné, articulée ​autour de deux activités principales, "Oil & Gas" et "Integrated Power", le conseil d’administration souhaitant qu'il poursuive son ⁠déploiement.

TotalEnergies souligne également le taux de soutien proche de 98% des actionnaires à la modification des limites d'âge statutaires pour l'exercice des fonctions de président et de celle de directeur général.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité ​par Augustin Turpin)