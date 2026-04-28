Une porte se claque, les Emirats arabes unis quittent l'OPEP
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 15:33
C'est un petit coup de tonnerre pour les marchés : les Emirats arabes unis viennent d'annoncer leur départ de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de l'OPEP à compter du 1er mai.
Même s'il ne fait pas partie des membres les plus importants, l'Emirat représentait tout de même entre 8 et 10% de la production quotidienne de l'OPEP, avec une production estimée à 3,5 Mb/j.
"Cette décision répond à l'intérêt national et à l'engagement du pays à contribuer efficacement à la satisfaction des besoins urgents du marché, dans un contexte de volatilité géopolitique à court terme - notamment les tensions dans le Golfe arabo-persique et le détroit d'Ormuz, qui influencent la dynamique de l'offre", a indiqué l'émirat dans son communiqué.
Selon Frédéric Lorec, analyste spécialiste du pétrole chez AlphaValue, interrogé par Zonebourse, le départ des EAU de l'organisation est surtout lié aux tensions récurrentes entre les Emirats et l'Arabie saoudite. "Chaque membre de l'OPEP est soumis à un quota de production, explique l'analyste. Mais ces dernières années, les Émirats ont fortement développé leurs infrastructures et se sentaient de plus en plus bridés par cette limite".
En quittant l'OPEP, les EAU vont pouvoir s'affranchir des quotas de production imposés par l'organisation. Le pays visait d'ailleurs une production de 5 Mb/j d'ici à 2027 et pourrait atteindre ce niveau bien plus tôt que prévu.
Assez discrète depuis le début de la crise, l'OPEP avait augmenté sa production quotidienne de 206 000 b/j - une mesure avant tout symbolique quand on sait que sa production est de l'ordre de 27 Mb/j.
"La crise en Iran et ses répercussions sur le détroit d'Ormuz poussent les membres de l'OPEP à adopter une logique de chacun pour soi", ajoute l'analyste.
Cette incertitude géopolitique se ressent d'ores et déjà sur les cours, avec un WTI et un Brent en hausse de 3,5%, à respectivement 100 et 111 USD le baril.
Pour rappel, les Emirats arabes unis avaient rejoint l'OPEP en 1967 via l'émirat d'Abou Dhabi et ont maintenu leur adhésion après la création de la fédération en 1971. Durant cette période, le pays a joué un rôle actif dans le soutien à la stabilité du marché pétrolier mondial et dans la promotion du dialogue entre pays producteurs.
A lire aussi
-
Le fabricant finlandais d'ascenseurs Kone a annoncé mercredi le rachat de son concurrent allemand TKE, détenu par des fonds, dans une opération en action et en cash valorisant sa cible 29,4 milliards d'euros et qui va donner naissance à un géant mondial. Le groupe ... Lire la suite
-
Le constructeur automobile de luxe britannique Aston Martin Lagonda, aux performances en berne depuis plusieurs années, a annoncé mercredi une diminution de ses pertes au premier trimestre et maintenu ses prévisions annuelles malgré le "contexte macroéconomique ... Lire la suite
-
Dans un quartier résidentiel de Stockholm, un nouveau café vient d'ouvrir ses portes: avec ses avocado toasts et "cafés latte" mousseux, il ressemble aux autres, à ceci près qu'ici, l'intelligence artificielle (IA) est aux commandes. Quelques tables ornées de petites ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris reste sur ses gardes malgré les bons résultats de TotalEnergies salués timidement par les investisseurs qui attendent le verdict des géants de la tech aux Etats-Unis et les réunions de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve fédérale ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer