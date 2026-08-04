Une perte moins forte que prévu pour Merck au 2e trimestre

Merck indique avoir essuyé une perte ajustée (non-GAAP) de 0,13 USD par action au titre du 2e trimestre 2026, plombée par une charge de 2,31 USD par action liée à l'acquisition de Terns. Le consensus anticipait toutefois une perte de l'ordre de 0,27 USD par action.

A 16,61 MdsUSD, son chiffre d'affaires s'est accru de 5% en données publiées et de 4% à taux de change constants, avec notamment une croissance de 75% des revenus de Winrevair, à 588 MUSD, tandis que sa franchise phare Keytruda a généré 8,4 MdsUSD de chiffre d'affaires.

"L'approbation de Lipfendra par la FDA est un moment passionnant pour notre entreprise et pour les patients, marquant la dernière étape de notre héritage de près de 70 ans dans le traitement des maladies cardiovasculaires", souligne le PDG Robert M. Davis.

"Avec les avancées réglementaires et cliniques majeures en oncologie, dans le VIH et en immunologie, cette réussite reflète la force de la transformation de notre pipeline et de notre portefeuille, alors que nous faisons progresser la prochaine vague d'innovation", poursuit-il.

Pour l'ensemble de 2026, Merck prévoit désormais un BPA ajusté entre 2,66 USD et 2,76 USD, en incluant des charges de 2,43 USD par action liées à l'acquisition de Terns. Le groupe table également sur un chiffre d'affaires entre 66,3 MdsUSD et 67,3 MdsUSD, contre une fourchette précédente de 65,8 MdsUSD à 67,0 MdsUSD.