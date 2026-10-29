Une menace technologique qui se profile

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(Ajoute un nouvel article de blog)

* Le STOXX 600 en hausse de 0,6 %

* Journée riche en résultats

* La Fed maintient ses taux, tous les regards se tournent vers la BCE

* Les contrats à terme de Wall Street en baisse, plombés par Alphabet

29 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

MENACE TECHNOLOGIQUE IMMINENTE

Selon Capital Economics, l’explosion des dépenses a rendu les entreprises technologiques plus vulnérables à la hausse des coûts d’emprunt , ce qui fait peser des menaces sur elles.

Le cabinet estime qu’au troisième trimestre, le flux de trésorerie global aura été négatif, les dépenses d’investissement totales des hyperscalers ayant à peine dépassé les entrées de trésorerie.

" À première vue, cela accroît les besoins de financement du secteur technologique et pourrait donc rendre ses bénéfices — ainsi que le cours de ses actions — plus vulnérables à la hausse des taux", a déclaré Thomas Mathews, responsable des marchés pour la région Asie-Pacifique chez Capital Economics.

Reste alors la grande question de savoir dans quelle mesure les taux pourraient réellement augmenter, ajoute-t-il.

Les marchés montrent déjà que les opérateurs tablent sur près de trois hausses de 0,25 point au cours de l’année à venir, ce qui limite l’impact sur les taux.

M. Mathews a souligné qu’il existait d’autres menaces pour les entreprises technologiques fortement endettées.

D'une part, une nouvelle hausse importante des cours du pétrole et, d'autre part, une nouvelle augmentation des primes de terme des bons du Trésor — le rendement supplémentaire exigé par les investisseurs pour détenir des titres de dette à long terme.

Les problèmes budgétaires, la volatilité des marchés, les risques géopolitiques et le recul de la demande de la part des institutions clés figurent parmi les risques, tout comme l’incertitude quant à la politique de la Fed, a-t-il déclaré.

"Cela ne suffira probablement pas à faire éclater la bulle de l’IA à lui seul. Mais la hausse des primes de terme, de manière plus générale, constitue selon nous une menace évidente pour le boom des dépenses d’investissement, de plus en plus financé par l’endettement, et, par conséquent, pour les cours des actions des entreprises qui en ont bénéficié."

(Sophie Kiderlin)

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