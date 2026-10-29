Merck dépasse les prévisions pour le T3 grâce aux excellents résultats de Keytruda et Gardasil

Panneaux visibles au siège social de Merck & Co. à Kenilworth, dans le New Jersey.

par Michael Erman

Merck a annoncé jeudi des résultats supérieurs aux prévisions ‌pour le troisième trimestre, grâce à la forte demande pour son médicament anticancéreux phare, le Keytruda, et son vaccin contre le HPV, le Gardasil.

A la suite de ​cette publication, l'action laboratoire pharmaceutique américain progressait de près de 2% dans des échanges d'avant-Bourse.

Le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires de 18,1 milliards de dollars (16,25 milliards d'euros) au troisième trimestre, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes, qui s'élevait à 17,3 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Le bénéfice ajusté s'est établi ​à 2,49 dollars par action, dépassant le consensus de 2,08 dollars par action.

Environ 550 millions de dollars de la croissance de la société au cours du trimestre sont dus à des achats de médicaments effectués plus ​tôt que prévu, a indiqué la société.

Les ventes du Keytruda, un médicament d’immunothérapie ⁠comptant parmi les plus vendus au monde, ont progressé de 6% par rapport au même trimestre de l’année précédente pour atteindre 8,6 milliards de ‌dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 8,0 milliards de dollars.

Ces ventes comprenaient 830 millions de dollars provenant de la nouvelle version du médicament administrée par voie sous-cutanée, le Keytruda QLEX, qui a été approuvée à la fin de l’année dernière.

Les ​ventes de Gardasil, qui avaient souffert d'une faible demande en ‌Chine au cours des derniers trimestres, ont également connu une hausse significative, soutenues par des achats anticipés des Centres ⁠américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Les ventes de ce vaccin, qui prévient les cancers causés par le papillomavirus humain, ont progressé de 14% pour atteindre un peu moins de deux milliards de dollars, alors que Wall Street tablait sur 1,8 milliard de dollars.

Le Winrevair, médicament contre l’hypertension artérielle pulmonaire et l’un des nouveaux ⁠produits en croissance de Merck, ‌a généré 694 millions de dollars de chiffre d’affaires, soit une hausse de 94 % par rapport à l’année dernière et un résultat ⁠supérieur aux attentes de Wall Street, qui s’élevaient à 645 millions de dollars.

Merck a relevé la fourchette basse de ses prévisions de chiffre d’affaires annuel à 66,8 ‌milliards de dollars, contre 66,3 milliards précédemment, tout en maintenant la fourchette haute à 67,3 milliards de dollars.

La société a également revu à ⁠la hausse ses prévisions de bénéfice ajusté et table désormais sur un bénéfice compris entre 2,77 et 2,82 ⁠dollars par action, contre une fourchette précédente ‌de 2,66 à 2,76 dollars par action.

Merck s’attend à ce que la croissance de Keytruda ralentisse à mesure que le médicament approche de son pic de chiffre ​d’affaires dans certaines indications et qu’il rencontre des difficultés sur le marché allemand.

La société s’efforce ‌de diversifier son portefeuille au-delà du Keytruda, qui devrait perdre ses principales protections par brevet à partir de 2028. Elle a dépensé des milliards dans des acquisitions et des accords de ​licence dans l’espoir de compenser les revenus qu’elle s’attend à perdre à terme face à la concurrence des biosimilaires.

La semaine dernière, Merck et son partenaire Moderna ont publié des données montrant que leur vaccin anticancéreux à ARNm réduisait considérablement le risque de décès ou de récidive du mélanome lorsqu’il était associé au Keytruda. ⁠Il s’agit du premier résultat positif d’un essai de phase avancée pour un vaccin anticancéreux à ARNm.

Les analystes de Citi ont déclaré que ces données renforçaient les perspectives de Merck après l’ère Keytruda.

L'action Merck a clôturé à 140,93 dollars mercredi et affiche une hausse d'environ 34% depuis le début de l'année, surperformant ainsi l'ensemble du marché.

Carter Gould, analyste chez Cantor, a déclaré que les investisseurs restaient attentifs aux "mises à jour progressives du pipeline" de Merck, en particulier au calendrier des essais cliniques du sac-TMT, son traitement expérimental prometteur contre le cancer, et à la prochaine série de données concernant son vaccin anticancéreux à ARNm.

(Par Michael Erman et Kamal ​ChoudhuryVersion française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)