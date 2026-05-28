Une fuite survenue à la raffinerie de PBF Energy dans le Delaware a provoqué un déversement de pétrole dans la rivière Delaware, selon un document déposé le 26 mai

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La raffinerie de Delaware City de PBF Energy, d'une capacité de 171 000 barils par jour, a subi une fuite sur son pipeline d'alimentation, entraînant le déversement de produits dans la rivière Delaware, selon un rapport déposé le 26 mai auprès du Système de notification des rejets environnementaux du Delaware.

Le document précise que la fuite a été maîtrisée.

PBF n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.