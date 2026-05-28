CBS News confie la direction de "60 Minutes" au réalisateur Nick Bilton

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CBS News a annoncé jeudi la nomination de Nick Bilton, journaliste d'investigation, cinéaste et auteur à succès, au poste de producteur exécutif de l'émission d'actualité diffusée en prime time "60 Minutes", marquant ainsi la première fois que l'émission fait appel à un responsable issu d'un milieu autre que celui de l'information télévisée traditionnelle.

Nick Bilton est le cinquième producteur exécutif de l'histoire de l'émission. Il succède à Tanya Simon , qui est devenue l'année dernière la première femme à occuper ce poste.

Cette nomination intervient alors que la rédactrice en chef de CBS News, Bari Weiss, s'efforce de réorganiser la rédaction en mettant davantage l'accent sur le streaming et les audiences numériques, suite à l'acquisition par Paramount Skydance de son média, The Free Press.

"Nick incarne l’énergie et l’ambition qui animaient les fondateurs de l’émission. Nous ne pouvons imaginer meilleur candidat", ont déclaré Mme Weiss et le président de CBS News, Tom Cibrowski, dans une note adressée au personnel.

M. Bilton a précédemment travaillé comme journaliste spécialisé dans les technologies et cinéaste, avec une solide expérience dans le domaine de l'investigation. Au New York Times, il a couvert la manière dont la technologie a transformé le monde des affaires et la société, puis a rédigé des articles d'investigation et des reportages pour Vanity Fair.

Selon CBS News, ses reportages ont donné lieu à des enquêtes menées par la Commission fédérale du commerce, le ministère de la Justice et le Congrès.

"L'embauche de Nick s'inscrit dans une vision délibérée pour 60 Minutes: aller au-delà d'une heure le dimanche soir pour devenir un produit à 360 degrés qui touche le public là où il consomme l'information", a déclaré M. Cibrowski.