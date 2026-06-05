Une filiale de Sempra lance la production de GNL dans le cadre d'un projet au Mexique

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Sempra Infrastructure, filiale du groupe américain d'électricité et de gaz Sempra SRE.N , a annoncé que la phase 1 de son projet ECA LNG avait commencé à produire du gaz naturel liquéfié dans le cadre des activités de mise en service, en amont du démarrage des opérations commerciales à plein régime.

L'installation fournira du gaz naturel américain à l'Asie et à d'autres marchés du Pacifique via des routes maritimes plus courtes, réduisant ainsi les délais et les coûts de transport.

Voici les principales informations:

* Situé à Ensenada, au Mexique, ce projet est une coentreprise avec TotalEnergies TTEF.PA et comprend un seul train de liquéfaction d'une capacité nominale de 3,25 millions de tonnes par an (Mtpa) de GNL.

* La mise en service commerciale est prévue dans les prochains mois, l'achèvement des travaux étant prévu pour l'été 2026.

* Le projet s'appuie sur des contrats d'achat et de vente à long terme conclus avec TotalEnergies et Mitsui & Co 8031.T .

* La société a indiqué qu'une deuxième phase était également en cours de développement sur le même site