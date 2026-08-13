Une explosion dans une installation énergétique du port de Rotterdam fait un mort

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur une brève baisse des livraisons de GNL,) par Charlotte Van Campenhout et Inti Landauro

Une explosion survenue jeudi dans une installation de stockage de produits pétroliers du port de Rotterdam, aux Pays-Bas, a fait un mort et six blessés, ont indiqué les autorités, tandis que la police enquêtait sur la cause de l'explosion.

Un porte-parole de Gunvor, une grande société de négoce de matières premières énergétiques, a déclaré qu'un "incident" s'était produit lors de travaux de maintenance sur l'un de ses réservoirs de stockage. Un porte-parole de la police a indiqué qu'il n'y avait aucun signe immédiat de sabotage et que tous les scénarios possibles faisaient l'objet d'une enquête. Le port de Rotterdam est le plus grand d’Europe et constitue une plaque tournante majeure pour l’importation et le stockage de pétrole brut et de carburants. Il abrite la plus grande raffinerie de pétrole d’Europe, l’usine de Pernis de Shell

SHEL.L d’une capacité de 404 000 barils par jour, ainsi que d’autres raffineries exploitées par BP BP.L , ExxonMobil

XOM.N et Vitol.

L'explosion s'est produite vers 11 h 30 (09 h 30 GMT).

Gunvor a déclaré coopérer avec les autorités locales.

Shell a déclaré que ses activités dans le port n’avaient pas été affectées par l’explosion. Un porte-parole du port de Rotterdam a déclaré que les terminaux de GNL n’avaient pas été touchés par l’explosion. Les données du groupe européen de transport de gaz ENTSOG ont montré une baisse temporaire des livraisons de gaz depuis le terminal GNL Gate de Rotterdam, puis des flux instables. Il n’était pas clair s’il s’agissait d’une conséquence de l’explosion ou d’une coupure de courant sans rapport avec celle-ci, survenue ailleurs dans ce vaste port.

Toute perturbation prolongée serait suivie de près par les négociants, car Gate est l’une des principales plates-formes d’importation de GNL du nord-ouest de l’Europe et les sites de stockage de gaz néerlandais ne sont actuellement remplis qu’à environ 40 %, selon les données de Gas Infrastructure Europe, à l’approche de la saison de chauffage hivernale.

ExxonMobil a déclaré que la coupure de courant avait été résolue et que ses opérations se déroulaient normalement dans sa raffinerie d’une capacité de 191 000 barils par jour, refusant toutefois de confirmer une alerte de Wood Mackenzie consultée par Reuters selon laquelle toutes les unités surveillées avaient été arrêtées. Le port de Rotterdam a déclaré qu’il n’y avait aucun lien entre l’explosion et la coupure de courant. Le port avait connu plusieurs coupures de courant plus tôt dans la journée, mais aucune n’était liée à l’explosion, a précisé l’autorité locale chargée de la sécurité.