Une entreprise canadienne délivre les premiers crédits carbone issus du captage direct de l'air en Amérique du Nord

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* Ces crédits proviennent du carbone séquestré sous terre au mois de mai

* Parmi ses clients figurent Microsoft et RBC

* Deep Sky a également conclu des accords avec la Banque TD, Lufthansa et ENGIE

par Amanda Stephenson

La société canadienne Deep Sky est devenue la première entreprise nord-américaine à fournir des crédits de suppression de carbone vérifiés issus de la technologie de capture directe de l’air (DAC). Elle a annoncé lundi avoir fourni des crédits à Microsoft MSFT.O et à la Banque Royale du Canada RY.TO .

La DAC se distingue de la technologie plus établie de capture et de stockage du carbone, qui filtre le CO₂ au niveau des installations industrielles et le stocke avant qu’il n’atteigne l’atmosphère. La DAC élimine le carbone de l’air, assainissant ainsi les émissions déjà produites.

« Cela montre que le Canada se développe, prend des risques, et cela nous place sur la carte de l’innovation en matière d’élimination du carbone », a déclaré Alex Petre, directeur général de Deep Sky, lors d’une interview. La seule autre entreprise à avoir généré des crédits DAC est Climeworks , dont l’installation en Islande est le plus grand complexe DAC au monde.

Si les scientifiques affirment que la technologie DAC est essentielle à la stabilisation du climat, celle-ci reste coûteuse et difficile à déployer à grande échelle. Cependant, les crédits de suppression du carbone vérifiés et de haute qualité sont très demandés dans le monde entier. Les entreprises technologiques, dont beaucoup ont pris des engagements en faveur du climat mais génèrent des émissions de gaz à effet de serre croissantes pour alimenter l’essor des centres de données dédiés à l’IA, ont collectivement dépensé des centaines de millions de dollars pour acheter des crédits issus de projets de capture et de stockage du carbone.

« Les gens veulent vraiment que cela fonctionne, car ils continuent de signer des contrats. Cependant, très peu de projets ont réellement abouti », a déclaré Petre.

L'installation pilote de Deep Sky en Alberta, qui a commencé à fonctionner l'été dernier et devrait capturer 3 000 tonnes métriques de CO₂ par an, est conçue pour permettre à plusieurs entreprises spécialisées dans la capture directe du CO₂ (DAC) de déployer et d'affiner leurs technologies.

Ces crédits, vérifiés par Isometric, une société de certification spécialisée dans les technologies climatiques basée à Londres, résultent de la première injection souterraine de 14 tonnes de carbone réalisée par Deep Sky en mai.

Les injections se poursuivent régulièrement, et Microsoft ainsi que la RBC recevront des crédits chaque trimestre.

Deep Sky a également conclu des accords de crédits carbone avec la Banque TD, Lufthansa et le groupe français Engie. Les entreprises n’ont pas divulgué les conditions financières de ces accords.

Petre a déclaré qu’une fois le centre d’essai de Deep Sky en Alberta pleinement opérationnel, l’entreprise prévoit de développer un projet DAC commercial à grande échelle au Canada.