Une entreprise avicole procède au rappel de près de 1,6 million de douzaines d'œufs en raison d'un risque de salmonellose, selon la FDA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification de la date de publication; mise à jour de l'article du 23 juillet pour ajouter le commentaire de Midwest Poultry Services au paragraphe 8)

La FDA américaine a annoncé mercredi que Midwest Poultry Services procédait au rappel de près de 1,6 million de douzaines d’œufs produits au Texas en raison d’un risque de contamination par la salmonelle.

Ces œufs blancs et bruns issus d'élevages sans cage ont été vendus dans les magasins Kroger KR.N , au Texas et en Louisiane, ainsi que dans les magasins Brookshire Grocery de certains États, notamment l'Oklahoma, l'Arkansas et le Mississippi, a précisé la FDA.

Kroger n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures d’ouverture habituelles.

Brookshire Grocery Co a déclaré à Reuters avoir commencé à passer en revue ses stocks et à retirer les produits potentiellement concernés dès réception de l'avis.

“Tous les œufs actuellement disponibles à la vente dans nos magasins proviennent d’un site de production différent”, a déclaré la société dans un communiqué envoyé par e-mail.

Aucun cas de maladie n'avait été signalé en lien avec les œufs de Midwest Poultry Services au moment de l'annonce, a ajouté la FDA.

Midwest Poultry Services a suspendu la distribution des œufs produits dans ses fermes du Texas, a précisé l’autorité sanitaire.

Après avoir identifié un problème potentiel de sécurité alimentaire lié aux œufs, Midwest Poultry a réacheminé les œufs vers un site de transformation en vue de leur pasteurisation et a lancé une enquête interne ainsi que des tests afin de déterminer la source de la contamination potentielle par Salmonella enteritidis.

Salmonella enteritidis est une bactérie qui peut se développer à la surface ou à l’intérieur des œufs et provoquer des intoxications alimentaires. Les symptômes comprennent des crampes, de la diarrhée, des nausées, des vomissements, des frissons, de la fièvre et des maux de tête, apparaissant dans les 12 à 72 heures suivant la consommation.