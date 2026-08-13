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Une enquête révèle que le secteur pétrolier norvégien revoit à la hausse ses prévisions d'investissement pour 2026
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 08:22
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des citations dans 3 à 8 paragraphes)

Les entreprises pétrolières et gazières norvégiennes ont revu à la hausse leurs prévisions d'investissement pour 2026 et 2027 par rapport aux estimations établies il y a trois mois, selon une enquête trimestrielle publiée jeudi.

Le plus grand secteur d’activité de ce pays nordique prévoit désormais d’investir 275 milliards de couronnes norvégiennes (28,97 milliards de dollars) en 2026, contre 266 milliards prévus en mai , et par rapport au record de 273 milliards de couronnes atteint l’année dernière, selon l’enquête de l’office des statistiques (SSB).

L’année prochaine, les investissements devraient reculer à 227 milliards de couronnes, soit un chiffre supérieur aux 207 milliards de couronnes précédemment estimés, alors qu’une vague de grands projets offshore arrive à son terme et entre en phase de production.

“La révision à la hausse des estimations d’investissement pour 2027 s’explique principalement par des estimations de coûts plus élevées pour le forage de production, en particulier dans les champs en exploitation, mais aussi dans le développement des champs”, a déclaré le SSB.

Le forage de production a également été le principal moteur de la hausse prévue des investissements au cours du second semestre de cette année, les entreprises cherchant à tirer parti de la hausse des prix du pétrole et du gaz.

“Le niveau d’investissement au second semestre (de 2026) dans cette catégorie pourrait donc être affecté par les développements géopolitiques au Moyen-Orient”, a déclaré le SSB.

La Norvège produit plus de 4 millions de barils équivalent-pétrole par jour, répartis à parts presque égales entre le pétrole brut et le gaz naturel. La majeure partie de cette production est exportée vers l’Europe. (1 $ = 9,4935 couronnes norvégiennes)

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