Maersk relève ses prévisions pour 2026 après avoir doublé son bénéfice net au 2T

L'armateur danois Maersk a relevé jeudi ses prévisions pour 2026 après l'annonce d'un bénéfice net doublé au deuxième semestre, porté notamment par une forte demande.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

D'avril à juin, le bénéfice net s'est établi à 1,31 milliard de dollars.

Pour l'ensemble de l'année, le transporteur table désormais sur un Ebitda sous-jacent, c'est-à-dire hors éléments exceptionnels, de 10,5 à 12,5 milliards de dollars (9,12 à 10,8 milliards d'euros) contre 8 à 10 milliards de dollars annoncés précédemment.

L'Ebit sous-jacent devrait s'établir entre 4,5 à 6,5 milliards de dollars, contre deux à quatre milliards annoncés auparavant.

La saturation des infrastructures liée à une forte demande en provenance de l'Extrême-Orient a accru les goulets d'étranglement, mais l'entreprise a sécurisé les chaînes d'approvisionnement de ses clients, selon le communiqué de Maersk.

"La capacité de notre équipe mondiale à saisir les opportunités dans ces marchés difficiles nous a permis d’enregistrer une croissance significative des volumes et des résultats dans l'ensemble de nos activités, conduisant à une révision substantielle à la hausse de nos perspectives annuelles", s'est félicité le directeur-général Vincent Clerc.

La branche Océan a enregistré une hausse de chiffre d'affaires de 23%, à 10,53 milliards de dollars. Les volumes chargés ont augmenté de 4,1%, portés par les exportations asiatiques, tandis que le taux de fret moyen a progressé de 22%. Le taux d'utilisation des navires est resté élevé, à 96%.

Du côté du secteur Logistiques et Services, le chiffre d'affaires a augmenté de 15% sur un an, à 4,22 milliards de dollars.

L'activité des terminaux a aussi augmenté, enregistrant un chiffre d'affaires en hausse de 7,7%, à 1,45 milliard de dollars.