Au moins 5% des Patriot de Washington : ce que demande Zelensky aux Etats-Unis pour protéger l'Ukraine, privée de défense face aux missiles russes

L'Ukraine est confrontée à une pénurie marquée d'intercepteurs pour contrer les vagues de missiles balistiques russes qui s'abattent sur le pays.

Donald Trump et Volodymyr Zelensky, à Washington DC, en octobre 2025 ( AFP / TOM BRENNER )

Face à l'impuissance de son pays à contrer les missiles russes, Volodymyr Zelensky demande aux Etats-Unis de vendre à l'Ukraine au moins 5% des missiles intercepteurs Patriot qu'ils possèdent. Dans une interview publiée jeudi 13 août, le président ukrainien a fait état des difficultés de ses forces armées, privées de moyens de défense par rapport à l'an dernier.

"Cette année, (l'Ukraine) a deux fois et demi moins d'intercepteurs qu'en 2025", or "la Russie dispose chaque mois de deux fois plus de missiles balistiques qu'avant", a ainsi déevloppé Volodymyr Zelensky dans une interview à CNN .

Ces dernières semaines, la Russie a frappé la capitale ukrainienne Kiev avec des missiles balistiques une fois par semaine environ, tuant des civils et éventrant des immeubles résidentiels. Au cours d'une de ces attaques, qui avait fait 17 morts dans la nuit du 5 août, l'Ukraine n'a réussi à intercepter aucun des 28 missiles balistiques russes tirés.

10% des capacités américaines pour détruire la menace russe

"Cette année, je demande à nos partenaires américains de nous vendre 5% des missiles (intercepteurs, ndlr) qu'ils ont en stock. S'ils nous en vendent 5%, nous passerons l'hiver et sauverons des vies", a déclaré Volodymyr Zelensky, précisant en recevoir actuellement 1%. "S'ils peuvent nous en vendre 10%, nous détruirons tous les missiles balistiques russes", a-t-il poursuivi.

Kiev a fait état d'une importante pénurie d'intercepteurs Patriot depuis que le conflit au Moyen-Orient a réduit ses approvisionnements, Washington en ayant besoin pour sa propre guerre contre l'Iran. Or seuls les systèmes avancées comme les Patriot fabriqués aux Etats-Unis, sont capables d'abattre les missiles balistiques qui volent à grande vitesse sur des trajectoires très inclinées, les rendant beaucoup plus difficiles à intercepter que les missiles de croisière ou les drones.

Plus de 450 missiles tirés en juillet

"Pour passer de 1% à 5%, il me faudra plusieurs mois, des millions d'appels téléphoniques et bien d'autres choses encore", a évalué le président ukrainien. "Je fais des choses dont je ne peux même pas parler. Cela ne signifie pas que ce soit illégal. Mais je ne peux pas en parler", a-t-il poursuivi.

Mercredi, l'armée de l'air ukrainienne a annoncé qu'elle allait cesser de rendre publiques ses données sur le nombre de missiles balistiques russes lancés, abattus, ou neutralisés. Elle a précisé que les alertes et les chiffres sur les missiles en général continueront toutefois d'être émis. Dans le même temps, l'armée ukrainienne a estimé que la Russie avait tiré en juillet plus de 450 missiles de différents types contre l'Ukraine, dont près de 200 missiles balistiques.