Une cour d'appel américaine a rejeté le recours collectif contre Boeing concernant l'éclatement d'un panneau de cabine sur un MAX 9

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur la décision, des accusations et d'autres procédures judiciaires, paragraphes 2 à 4, 7 à 11 et 13; ajout de la signature de l'auteur)

* La cour d’appel a estimé qu’aucune méthode de calcul des dommages-intérêts pour l’ensemble du groupe n’avait été démontrée

* L'action Boeing a chuté de 8 % après l'explosion d'un panneau de cabine d'un avion d'Alaska Airlines en janvier 2024

* Boeing fait l'objet d'un autre recours collectif intenté par des actionnaires suite à deux accidents mortels impliquant des MAX

* L'avocat des actionnaires n'était pas disponible pour commenter

par Jonathan Stempel

Lundi, une cour d’appel fédérale a rejeté un recours collectif d’actionnaires accusant Boeing BA.N d’avoir privilégié le profit au détriment de la sécurité et d’avoir exagéré son engagement en faveur de la sécurité des avions, avant l’explosion en vol d’un panneau de cabine en janvier 2024 sur un 737 MAX 9 d’Alaska Airlines. La Cour d’appel du 4e circuit des États-Unis a estimé que les actionnaires, menés par le trésorier de l’État de Rhode Island, n’avaient pas démontré comment les dommages-intérêts pouvaient être calculés à l’échelle du groupe, ni dans quelle mesure les 40 fausses déclarations présumées de Boeing avaient artificiellement gonflé le cours de son action à un moment donné. S'exprimant au nom d'un collège de trois juges, le juge d'appel A. Marvin Quattlebaum Jr. a déclaré qu'un expert en dommages-intérêts mandaté par les actionnaires de Boeing n'avait présenté qu'« une série de "peut-être", de "probablement" et de "et si" ». Il a également indiqué que le juge de première instance n’avait pas correctement appliqué une décision rendue en 2013 par la Cour suprême des États-Unis visant à rejeter une action collective en matière d’antitrust intentée par les abonnés à la télévision par câble de Comcast CMCSA.O . Le trésorier de l’État de Rhode Island et les avocats des actionnaires n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Boeing et ses avocats n’ont pas non plus répondu immédiatement à des demandes similaires.

“LA SÉCURITÉ EST LA PRIORITÉ CHEZ BOEING”, AFFIRME-T-ON

Les recours collectifs peuvent permettre d’obtenir des indemnisations plus importantes à moindre coût que les actions individuelles. Les actionnaires ont accusé Boeing d’avoir gonflé le cours de son action à l’aide d’assurances fausses et trompeuses, notamment en affirmant que “la sécurité est la priorité absolue chez Boeing” et que les employés pouvaient s’exprimer librement en cas de problèmes, après que deux avions MAX se sont écrasés en Indonésie et en Éthiopie en 2018 et 2019, faisant 346 morts. Un membre du personnel navigant et sept passagers ont été légèrement blessés lorsqu’un panneau de la cabine s’est détaché sur le vol 1282 d’Alaska Airlines, le 5 janvier 2024, peu après le décollage de Portland, dans l’Oregon. Le cours de l'action Boeing a chuté de 8 % le jour de bourse suivant.

ACTION COLLECTIVE DISTINCTE CONCERNANT LES ACCIDENTS DU MAX Cet incident a poussé le ministère américain de la Justice à ouvrir une enquête pénale et à déclarer que Boeing ne respectait pas l’accord conclu en 2021, qui prévoyait le versement de plus de 2,5 milliards de dollars pour régler une accusation pénale liée aux accidents du MAX. En juin 2025, le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) a déclaré que Boeing avait omis d’installer quatre boulons fixant le panneau de cabine sur le vol 1282, et qu’il n’avait pas mis en place une formation ni une surveillance adéquates pour empêcher l’éclatement. La juge fédérale de district Leonie Brinkema, à Alexandria (Virginie), avait en mars 2025 certifié un recours collectif regroupant les actionnaires ayant détenu des actions Boeing entre le 7 janvier 2021 et le 8 janvier 2024. La cour d’appel lui a renvoyé l’affaire. Boeing fait également l’objet d’un autre recours collectif d’actionnaires lié aux accidents du MAX, dont un juge fédéral de Chicago a certifié en mars.