Une commission parlementaire iranienne examine un projet de loi visant à interdire l'accès des navires américains et israéliens au détroit d'Ormuz, rapporte l'agence Fars

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Une commission parlementaire iranienne examine actuellement un projet de loi préliminaire visant à interdire aux navires américains, israéliens et autres navires “hostiles” de transiter par le détroit d'Ormuz, a rapporté l'agence de presse semi-officielle iranienne Fars, citant un député.

Ce projet de loi prévoit des amendes pouvant atteindre 20% de la valeur de la cargaison d’un navire en cas de violation des restrictions proposées.

Le député a précisé que le texte était encore en cours d'examen par des experts et que le Parlement avait invité des spécialistes à formuler des recommandations avant la finalisation du projet.