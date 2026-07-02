Une commission de la Chambre des représentants américaine accuse la Corée du Sud d'avoir fait preuve de discrimination à l'égard de Coupang

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* Selon un rapport, la Corée du Sud pratique régulièrement une discrimination à l'encontre des entreprises américaines

* Coupang a fait l'objet d'un contrôle réglementaire après la fuite de données de 2025

* L'entreprise a fait l'objet de dizaines d'enquêtes sans rapport les unes avec les autres, selon un rapport

* La Corée du Sud affirme que ce rapport ne reflète pas la réalité

(Réécriture et mise à jour) par Joyce Lee et Kyu-seok Shim

Les autorités sud-coréennes ont systématiquement exercé une discrimination à l'encontre de la société américaine Coupang CPNG.N , une campagne qui s'est intensifiée avec de nombreuses enquêtes à la suite d'une fuite de données survenue l'année dernière au sein de cette entreprise de commerce électronique, a déclaré la commission judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis dans un rapport intermédiaire.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre d’une discrimination économique de longue date à l’encontre des entreprises américaines et d’autres sociétés étrangères, indique le rapport, ajoutant que cette discrimination “enfreint directement” un accord commercial bilatéral récent.

Le porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Park Il, a déclaré que ce rapport était partial, ne reflétant que les allégations de Coupang alors même que le gouvernement communiquait avec la commission depuis des mois. Les allégations de discrimination à l’encontre de Coupang et d’autres entreprises américaines sont fausses, a-t-il ajouté.

UN RAPPORT ACCUSE LE GOUVERNEMENT D’“ASSAUT” CONTRE COUPANG

Coupang, le plus grand distributeur en ligne de Corée du Sud mais basé à Seattle, a fait l’objet d’une surveillance réglementaire accrue et de la colère du public l’année dernière après la révélation de cette faille de sécurité.

Un ancien employé a pu accéder aux informations clients associées à jusqu'à 33,7 millions de comptes. Coupang a précisé par la suite que cette personne n’avait stocké et conservé que les informations relatives à environ 3 000 comptes.

Après cette violation, “la Corée du Sud a intensifié ses attaques pour en faire une “offensive gouvernementale de grande envergure contre Coupang”,” selon le rapport de la commission contrôlée par les républicains, qui a précisé que ses conclusions s’appuyaient sur des documents et des témoignages fournis par Coupang.

Le rapport indique que plus de 10 agences sud-coréennes ont ouvert des dizaines d’enquêtes sans lien entre elles sur Coupang à la suite de la violation, émettant plus de 4 000 demandes de documents et menant au moins 652 entretiens avec des employés de Coupang.

CONTROVERSE AUTOUR DES FAITS CONCERNANT LES EFFORTS DE RÉCUPÉRATION DE L'ORDINATEUR PORTABLE

Il indique également que le Service national de renseignement sud-coréen (NIS) a contraint Coupang à mener une opération de récupération périlleuse, consistant à envoyer un employé en Chine pour récupérer des appareils et des déclarations sous serment de l’ancien employé responsable de la fuite de données.

Dans ce cadre, Coupang a fait appel à des plongeurs pour récupérer un ordinateur portable jeté dans une rivière, et le président sud-coréen Lee Jae Myung a été informé de cette opération de récupération, selon le rapport.

Le NIS a nié en décembre avoir dirigé l’enquête ou les efforts de récupération de Coupang, affirmant qu’il s’était contenté de demander des éléments à l’entreprise. Le député du Parti démocrate Park Sun-won, membre de la commission du renseignement de l’Assemblée nationale sud-coréenne, a également déclaré jeudi qu’il n’y avait eu “absolument” aucune contrainte.

La Maison Bleue, siège de la présidence, n’a pas réagi dans l’immédiat.

Coupang a déclaré dans un communiqué qu’elle regrettait les circonstances ayant conduit à l’enquête de la commission judiciaire de la Chambre des représentants.

Elle s’est dite “déterminée à trouver une solution constructive afin que Coupang puisse à nouveau servir de pont pour renforcer l’alliance entre les États-Unis et la Corée, en accélérant les échanges commerciaux et les investissements qui profitent aux deux pays,” a déclaré la société.

(1 $ = 1.555,7000 wons)