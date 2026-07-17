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Une commissaire démocrate de la FCC rejette la demande de Trump visant à retirer les licences d'ABC et de NBC
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 17:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, la seule membre démocrate de la Commission fédérale des communications (FCC) a rejeté la demande du président Donald Trump visant à retirer leurs licences de diffusion à ABC DIS.N (propriété de Disney) et à NBC CMCSA.O (filiale de Comcast), au motif qu’elles avaient refusé de diffuser jeudi ses déclarations sur la sécurité électorale.

“Il est ridicule d'exiger que des chaînes se voient retirer leur licence simplement pour avoir pris les mêmes décisions éditoriales que celles qu'elles ont prises sous les présidents des deux partis. Ces décisions éditoriales sont protégées par le Premier amendement, et la FCC n'a pas le pouvoir de sanctionner une chaîne pour avoir refusé de diffuser un discours ouvertement politique”, a déclaré Anna Gomez, commissaire à la FCC. “Il s'agit là d'une tentative flagrante d'intimider les chaînes, et la FCC ne devrait pas y prendre part.”

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