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Une association de défense de la vie privée porte plainte contre Scale AI pour surveillance présumée de ses travailleurs
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 09:40

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Leo Marchandon

L'association européenne de défense de la vie privée numérique noyb a déposé mardi cinq plaintes contre Scale AI en France, en Italie, aux Pays-Bas et en Autriche, l'accusant d'avoir illégalement surveillé des travailleurs indépendants chargés de produire des données d'entraînement pour des modèles d'IA.

Ces plaintes visent Outlier, une plateforme sur laquelle plus de 900 000 travailleurs indépendants effectuent diverses tâches qui sont enregistrées afin de créer des données d'entraînement pour l'IA destinées à des clients tels que Meta

META.O , OpenAI et Google GOOGL.O . Meta détient 49 % de Scale AI.

Noyb demande aux autorités de régulation d’infliger une amende à Scale AI et d’examiner la manière dont la plateforme attribue les tâches.

« On ne travaille pas quand on le souhaite », explique Thomas Le Bonniec, qui a passé deux ans à étudier la plateforme pour le collectif de recherche parisien DiPLab. « On travaille quand la plateforme le décide et lorsqu’il y a des tâches disponibles. »

Scale n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les plaintes consultées par Reuters indiquaient que jusqu’à 19 dispositifs de suivi surveillaient les travailleurs pendant leur travail, enregistrant notamment les frappes au clavier et les mouvements de souris toutes les quelques secondes. Une enquête menée par DiPLab a révélé que le fichier ainsi généré pouvait être reconstitué en une vidéo reproduisant une session de travail du début à la fin.

Les travailleurs doivent également fournir des pièces d’identité et une vidéo de leur visage à la société de vérification d’identité Persona. Les plaintes indiquaient que ces contrôles étaient intrusifs, répétés sans explication et enfreignaient les règles de l’UE relatives aux données biométriques.

Outlier utilise également des mécanismes de type « jeu », et les primes constituent un élément clé de son système d’incitation, a constaté DiPLab.

Outlier offrait des primes de 100 à 200 dollars pour l’accomplissement de 200 tâches en 24 heures, a déclaré M. Le Bonniec, citant des entretiens menés avec des travailleurs dans le cadre de son enquête. L’autorité italienne de protection des données a infligé une amende à la plateforme de livraison Glovo en 2021 pour une gamification similaire, a-t-il ajouté.

Quatre travailleurs ont demandé à Outlier des copies de leurs données entre décembre 2025 et mai 2026. Aucun n’a reçu de réponse, selon les plaintes.

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