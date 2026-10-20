Une analyse montre que le CagriSema de Novo a permis à des femmes de perdre en moyenne 25% de leur poids

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Novo Nordisk NOVOb.CO a annoncé mardi que son médicament expérimental de nouvelle génération, le CagriSema, avait permis une perte de poids moyenne de 25% chez les femmes souffrant d’obésité ou de surpoids, selon les données analysées à l’issue d’une étude de phase avancée.

Le CagriSema, considéré comme le successeur du Wegovy, le médicament phare de la société pharmaceutique danoise destiné à la perte de poids, pourrait aider Novo à regagner le terrain perdu face à son concurrent Eli Lilly LLY.N sur le marché en forte croissance des médicaments amaigrissants. Le brevet du Wegovy arrivera à échéance après 2030.

Novo a indiqué qu’une dose de 2,4 milligrammes de CagriSema était associée à une perte de poids moyenne de 25% après 68 semaines chez 2 309 femmes participant à une étude de phase avancée baptisée REDEFINE 1 , contre une perte de poids de 3% chez les femmes sous placebo. Dans l'essai complet portant sur plus de 3 400 adultes, le CagriSema avait entraîné une perte de poids de 22,7%, inférieure à l'objectif de 25% fixé par Novo.

Les données concernant les participantes ont été présentées lors du congrès annuel de la Menopause Society à San Diego.

Le CagriSema est une injection hebdomadaire associant le cagrilintide, qui imite l’hormone pancréatique amyline, et le sémaglutide, le principe actif du Wegovy.

Dans une analyse post hoc distincte, 1 902 femmes en surpoids ou obèses ayant reçu 2,4 mg de CagriSema ou un placebo ont été évaluées en fonction de leur stade de ménopause, a indiqué Novo.

CagriSema a été associé à une perte de poids cliniquement significative à tous les stades de la ménopause à la semaine 68, avec une perte de poids moyenne de 26,7% chez les femmes en préménopause, de 24,8% chez les femmes en périménopause et de 23,1% chez les femmes en postménopause.

« De nombreuses femmes en surpoids ou obèses prennent du poids au fur et à mesure qu’elles traversent la ménopause, et il est important d’étudier des produits expérimentaux tels que le CagriSema tout au long de la période de fertilité », a déclaré Michelle Skinner Moore, vice-présidente des affaires médicales chez Novo.

Les analyses post hoc sont menées une fois que les essais ont atteint leurs objectifs principaux . Novo a précisé qu’elles permettaient de formuler des hypothèses et qu’elles nécessitaient des études complémentaires.

La décision de la FDA américaine concernant l’autorisation de mise sur le marché du CagriSema pour la gestion du poids est attendue au quatrième trimestre de cette année.