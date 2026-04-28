Une agence américaine intensifie son enquête sur les problèmes de direction des véhicules JLR

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails issus de l'enquête aux paragraphes 3 à 6)

L'Agence nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA) a transformé son enquête sur les véhicules Jaguar Land Rover en une analyse technique, a annoncé mardi l'agence, à la suite de rapports indiquant que les fusées de direction avant en aluminium pourraient se fracturer.

L'organisme de réglementation de la sécurité automobile a précisé que l'enquête concernait 331 559 véhicules, notamment les modèles Range Rover et Range Rover Sport des années-modèles 2014 à 2022. La NHTSA avait ouvert une évaluation préliminaire concernant les véhicules Jaguar Land Rover l'année dernière après avoir reçu des rapports faisant état de fractures au niveau de la jonction entre le pivot de direction et le joint à rotule du bras de suspension supérieur.

Une fracture du pivot de direction avant peut entraîner le détachement du bras de suspension supérieur, empêchant ainsi le conducteur de contrôler le véhicule et augmentant le risque d'accident, a déclaré la NHTSA.

Dans le cadre de cette enquête, l'autorité de régulation examinera la conception du composant, évaluera le risque potentiel pour la sécurité et analysera les mesures de rappel proposées.

Jaguar Land Rover, dont le siège est au Royaume-Uni, est une filiale à 100 % de l'indien Tata Motors TAMO.NS .