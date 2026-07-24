Un tribunal indien donne raison à OpenAI dans le cadre d'un procès en contrefaçon de droits d'auteur intenté par l'agence de presse ANI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Un tribunal indien a statué vendredi que l'utilisation par OpenAI du contenu de l'agence de presse ANI pour entraîner son service ChatGPT ne constituait pas une violation du droit d'auteur.
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