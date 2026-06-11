Un tribunal de l'Alberta condamne Imperial Oil à une amende pour non-respect des obligations liées au déversement de Kearl

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La société canadienne Imperial Oil IMO.TO s'est vu infliger une amende de 120.000 dollars canadiens (85.849,19 dollars américains) après avoir plaidé coupable devant un tribunal de l'Alberta pour avoir enfreint la réglementation environnementale dans le cadre d'un débordement d'eaux usées industrielles sur son site d'exploitation des sables bitumineux de Kearl, a annoncé jeudi l'autorité provinciale de régulation de l'énergie.

À l'issue d'une audience tenue le 29 mai devant la Cour de justice de l'Alberta, le producteur de pétrole canadien a été condamné à payer une amende de 2.000 dollars canadiens, incluant une suramende compensatoire, ainsi qu'une contribution de 118 000 dollars canadiens à un projet de peine créative, selon l'Alberta Energy Regulator.

La société a pris des mesures pour éviter que cela ne se reproduise, notamment en reprogrammant les équipements, en mettant à jour les processus de gestion des sédiments et en renforçant les inspections et la formation, a-t-elle indiqué dans un communiqué envoyé par e-mail.

"Aucune eau provenant de ce débordement n'a atteint les rivières et rien n'indique à ce jour d'impacts négatifs sur la faune locale. Nous continuons à partager les données de surveillance avec les communautés autochtones locales et à organiser des visites guidées du site."

L'accusation porte sur un incident survenu le 4 février 2023, au cours duquel des eaux usées se sont déversées d'un bassin de drainage de l'usine de traitement et de la mine de sables bitumineux de Kearl, et qui a été signalé à l'autorité de régulation.

Cette infraction relève de la loi provinciale sur la protection et l'amélioration de l'environnement (Environmental Protection and Enhancement Act).

(1 $ = 1,3978 dollar canadien)