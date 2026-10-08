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Un tribunal britannique refuse d'autoriser l'appel dans les procès intentés contre des constructeurs automobiles au sujet des émissions des moteurs diesel
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 11:15

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, la Haute Cour de Londres a refusé aux plaignants l'autorisation de faire appel de sa décision de juillet , qui avait globalement donné raison à certains des plus grands constructeurs automobiles mondiaux dans l'affaire des émissions diesel.

La juge Sara Cockerill, qui avait rejeté plus tôt cette année la plupart des allégations selon lesquelles certains véhicules diesel étaient équipés de « dispositifs de mise en échec » illégaux entraînant des émissions plus élevées, a déclaré que les plaignants devraient s’adresser directement à la Cour d’appel.

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