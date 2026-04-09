Un tribunal brésilien exonère certaines entreprises pétrolières de la taxe à l'exportation

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(Actualisation suite à une décision de justice) par Rodrigo Viga Gaier, Marta Nogueira et Fabio Teixeira

Un tribunal fédéral brésilien a émis une injonction exemptant TotalEnergies

TTEF.PA , Repsol Sinopec REP.MC , Petrogal de Galp, Shell

SHEL.L et Equinor EQNR.OL d'une taxe sur les exportations de pétrole brut, selon un document judiciaire consulté par Reuters.

La décision de mardi indique qu'une taxe de 12 % promulguée il y a environ un mois, lorsque les prix du pétrole ont grimpé en raison de la guerre américano-israélienne contre l'Iran , pourrait être inconstitutionnelle. Une décision définitive n'a pas encore été rendue.

Dans sa décision, le juge a déclaré que le gouvernement brésilien lui-même avait reconnu que la taxe avait été créée pour générer des revenus, ce qui, selon lui, constitue un "véritable détournement de finalité".

L'exemption pourrait poser un problème au gouvernement, car la taxe était censée couvrir les pertes de revenus dues aux réductions de taxes sur les carburants. La société pétrolière publique brésilienne Petrobras PETR3.SA , premier exportateur de pétrole du pays, n'est pas concernée par cette décision.

Les critiques concernant la taxe se sont multipliées mercredi, le groupe de pression pétrolier IBP affirmant que la taxe est un obstacle aux nouveaux investissements dans le pays et les majors pétrolières soulignant que le Brésil a besoin d'une "stabilité" fiscale et réglementaire.

"Cette taxe n'est pas opportune, surtout si l'on considère la nécessité de démontrer que le Brésil est une destination attrayante pour les investissements à long terme dans le secteur du pétrole et du gaz", a déclaré Roberto Ardenghy, président de l'IBP, en marge d'un événement organisé mercredi.

Le ministère brésilien des mines et de l'énergie n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Plus tôt dans la journée, le ministre Alexandre Silveira avait défendu la taxe comme étant une mesure exceptionnelle due à l'impact du conflit au Moyen-Orient sur les prix des carburants au Brésil.

Lors de l'événement au cours duquel l'IBP et les grandes compagnies pétrolières ont critiqué la taxe, Alexandre Silveira a déclaré que les entreprises gagnaient de l'argent grâce au conflit au Moyen-Orient et qu'elles pouvaient "payer un peu plus" pour aider le gouvernement à subventionner les carburants.

La taxe est un prélèvement temporaire conçu pour durer jusqu'à la fin de l'année, et vise à augmenter le raffinage national et à sécuriser l'approvisionnement interne, a déclaré le gouvernement au moment de son lancement.